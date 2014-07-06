国际油价因供应增加迹象下跌 布兰特原油跌穿111美元

路透亚伯达卡尔加里7月4日 - 原油价格周五下滑，布兰特原油期货跌至111美元以下，因利比亚出口恢复前景和更多美国原油将很快送到炼厂。不过，油价跌幅受限，因经济数据直指需求增长的前景。

布兰特原油LCOc1下跌0.36美元，收报每桶110.64美元，本周下挫超过2%。

美国原油CLc1下滑0.29美元，报每桶103.77美元，本周势将下跌1.9%，之前连跌七个交易日。市场成交非常清淡，因美国独立日假期。

“油市过去三个交易日在修正阶段，因市场认识到伊拉克南部石油生产和出口没有受到干扰，”法国巴黎银行商品市场策略部主管Harry Tchilinguirian表示。

“自昨日，布兰特原油相对美国原油表现更为疲弱，因消息称利比亚政府可能取回该国油港的控制权。”

美国原油和布兰特原油价差CL-LCo1=R本周收窄约1美元，至每桶6.94美元。

在美国，Seaway运油管道接近完成，意味了每日增加约45万桶页岩油将很快运送到美国墨西哥湾炼厂，进一步降低美国炼厂对外国石油的需求，此为不利市场的信号。

利比亚东部油港Es Sider和Ras Lanuf重开将可令利比亚石油出口每日增加约50万桶，此前占领油港的地区领袖和政府之间的纠纷结束。

全球股市周五接近纪录高位，本周美国经济数据强劲和欧洲央行承诺未来几年将提供低成本的资金，提振股市攀升。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。