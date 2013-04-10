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国际财经 | 2013年 4月 11日 星期四 07:15 BJT

布兰特原油下滑但美国原油上涨

* 汽油价格大跌逾2%

* 美国原油库存增至1990年来最高－EIA

* OPEC下调石油需求增长预估

* 中国3月原油进口环比增加

路透纽约4月10日 - 布兰特原油期货周三下滑，因报告显示美国上周原油和汽油库存增加，对美国石油需求前景的担忧加重。

美国RBOB汽油期货重挫2.75%，在油市中百分比跌幅最大，因库存意外大增。

美股上扬给油价一些支撑。标普500指数周三午后刷新历史高位，由科技股领涨。

美国原油期货上涨，一度升超过0.60美元，因交易商利用“裂解价差”获利。

石油输出国组织(OPEC)周三下调全球石油需求增长预估，本周稍早美国能源资料协会(EIA)也已下调了需求预估。

中国公布的数据显示3月原油进口较2月增加，这限制了布兰特原油期货的跌幅。

下周一将到期的5月布兰特原油期货结算价报每桶105.79美元，跌0.44美元，或0.41%。盘中高见106.47美元。

5月美国原油升0.44美元，结算价报每桶94.64美元，盘中交投区间为93.40-94.82美元。

5月汽油期货收挫逾0.075美元，报每加仑2.865美元，跌穿100日和200日移动均线切入位，这些是交易商密切关注的技术水准。

EIA公布，上周美国原油库存增加25万桶，至3.8887亿桶，为1990年7月来最高，市场预估为增加140万桶。

汽油库存增加170万桶，市场预估为减少110万桶。馏分油库存减少16.5万桶，预估为减少130万桶。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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