布兰特原油下滑但美国原油上涨

为竞购东芝芯片部门 鸿海要求软银提供合作协助--日经
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
* 汽油价格大跌逾2%
* 美国原油库存增至1990年来最高－EIA
* OPEC下调石油需求增长预估
* 中国3月原油进口环比增加
路透纽约4月10日 - 布兰特原油期货周三下滑，因报告显示美国上周原油和汽油库存增加，对美国石油需求前景的担忧加重。
美国RBOB汽油期货重挫2.75%，在油市中百分比跌幅最大，因库存意外大增。
美股上扬给油价一些支撑。标普500指数周三午后刷新历史高位，由科技股领涨。
美国原油期货上涨，一度升超过0.60美元，因交易商利用“裂解价差”获利。
石油输出国组织(OPEC)周三下调全球石油需求增长预估，本周稍早美国能源资料协会(EIA)也已下调了需求预估。
中国公布的数据显示3月原油进口较2月增加，这限制了布兰特原油期货的跌幅。
下周一将到期的5月布兰特原油期货结算价报每桶105.79美元，跌0.44美元，或0.41%。盘中高见106.47美元。
5月美国原油升0.44美元，结算价报每桶94.64美元，盘中交投区间为93.40-94.82美元。
5月汽油期货收挫逾0.075美元，报每加仑2.865美元，跌穿100日和200日移动均线切入位，这些是交易商密切关注的技术水准。
EIA公布，上周美国原油库存增加25万桶，至3.8887亿桶，为1990年7月来最高，市场预估为增加140万桶。
汽油库存增加170万桶，市场预估为减少110万桶。馏分油库存减少16.5万桶，预估为减少130万桶。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京4月14日 - 日本经济新闻周五报导称，台湾鸿海针对竞购东芝芯片部门计划，已要求软银提供合作。
路透东京4月14日 - 日本放送协会(NHK)周五报道指出，苹果正在考虑与它的供应商鸿海集团合作竞购东芝的半导体事业，成为这家全球第二大闪存(快闪记忆体)芯片制造业出售过程中的最新转折。
路透新加坡/悉尼4月13日 - 在克雷格·莱特(Craig Wright)研究的基础上所创立的公司现已被出售给一家私募股权公司，前者称这是迄今涉及比特币区块链技术的最大一笔交易。莱特曾宣称自己是比特币的创始人。