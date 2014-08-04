原油期价反弹 因国际紧张局势加剧对供应受扰的担忧

路透纽约8月4日 - 原油期价周一攀升，因投资者关注点从对供应大幅增加的担忧转向对利比亚和其他国际热点地区的暴力冲突的忧虑。

油价上周大跌，近月布兰特原油合约触及4月以来最低，周一早盘也走低，后转跌为升。

布兰特原油期货LCOc1上扬0.57美元，收报每桶105.41美元，脱离日低104.52美元。美国原油期货CLc1上涨0.41美元，收报每桶98.29美元，日低为97.43美元。

布兰特较美国原油溢价CL-LCO1=R收报每桶7.12美元。

布兰特近月合约较远月合约贴水持续的时间为2011年以来最长。这一期货溢价市场结构表明，市场供应充裕。

买家担忧利比亚和伊拉克这两大产油国，以及乌克兰的暴力冲突升级将导致石油供应受扰的情况加剧，遂重回市场买入。

利比亚石油日产量从上周的50万桶降至约45万桶，但该国国有石油公司National Oil Corp的发言人称，尽管反对派各方在首都的黎波里发生冲突，但油田仍然安全。

德国商业银行的分析师Carsten Fritsch称，如果利比亚的局势进一步恶化，油价可能大涨。

另外，俄罗斯和乌克兰危机加剧，有报导称，乌克兰军队在靠近该国东部城市顿涅茨克的地区部署战术导弹发射装置和多个火箭发射系统。

伊拉克7月石油日均出口量为244万桶，之前一个月为242万桶。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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