布兰特原油期货上扬1% 受韩国原油进口税优惠传言激励

必和必拓拒绝维权投资者Elliott的改革建议 称弊大于利
路透悉尼/伦敦4月10日 - 全球最大的矿产商必和必拓 周一以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。
* 布兰特原油期货跳升，之前市场传言韩国可能提供税务优惠鼓励原油进口
* 布兰特/美国原油期货价差大幅扩阔
* 路透调查预计上周美国原油库存降低，因进口减少
路透纽约6月4日 - 布兰特原油期货周二上扬逾1美元，抹去稍早跌幅，因市场传言韩国将推出新刺激举措鼓励炼厂进口原油，这可能提振需求。
在1600 GMT前不久，布兰特原油价格放量上涨，因市场传言韩国将为原油进口提供税务优惠。数位交易商表示，韩国为鼓励原油进口多元化，将向从中东以外地区进口原油提供税务优惠。记者未能立即联系到该国官员置评。
布兰特原油较美国原油溢价录得自去年8月以来最大百分比涨幅，攀升至逾10美元，因美国原油价格走低。
韩国政府的此项举措可能提振布兰特原油价格。一项先前实施的进口税机制令韩国炼厂进口北海原油有利可图，交易商称，这支撑了该地区各等级原油的价格，其中包括布兰特原油。
7月布兰特原油期货收涨1.18美元，报每桶103.24美元，在上述传言公布后，攀升至日高103.58美元。稍早触及日低101.47美元。
美国原油期货收跌0.14美元，报每桶93.31美元，稍早回落逾1美元。
昨日中美两国公布的数据显示经济复苏迟滞，使对需求的忧虑挥之不去，导致今日稍早布兰特和美国原油期货均走低。
美国就业数据将提供美国联邦储备委员会(FED/美联储)未来政策走向的新线索。
交易商还在静待库存数据，周二美国石油协会，周三美国能源资料协会将公布上周库存数据。一项路透对八位分析师的调查预计，上周原油库存小幅下降，因进口减少，炼厂活动增加。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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