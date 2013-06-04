布兰特原油期货上扬1% 受韩国原油进口税优惠传言激励

* 布兰特原油期货跳升，之前市场传言韩国可能提供税务优惠鼓励原油进口

* 布兰特/美国原油期货价差大幅扩阔

* 路透调查预计上周美国原油库存降低，因进口减少

路透纽约6月4日 - 布兰特原油期货周二上扬逾1美元，抹去稍早跌幅，因市场传言韩国将推出新刺激举措鼓励炼厂进口原油，这可能提振需求。

在1600 GMT前不久，布兰特原油价格放量上涨，因市场传言韩国将为原油进口提供税务优惠。数位交易商表示，韩国为鼓励原油进口多元化，将向从中东以外地区进口原油提供税务优惠。记者未能立即联系到该国官员置评。

布兰特原油较美国原油溢价录得自去年8月以来最大百分比涨幅，攀升至逾10美元，因美国原油价格走低。

韩国政府的此项举措可能提振布兰特原油价格。一项先前实施的进口税机制令韩国炼厂进口北海原油有利可图，交易商称，这支撑了该地区各等级原油的价格，其中包括布兰特原油。

7月布兰特原油期货收涨1.18美元，报每桶103.24美元，在上述传言公布后，攀升至日高103.58美元。稍早触及日低101.47美元。

美国原油期货收跌0.14美元，报每桶93.31美元，稍早回落逾1美元。

昨日中美两国公布的数据显示经济复苏迟滞，使对需求的忧虑挥之不去，导致今日稍早布兰特和美国原油期货均走低。

美国就业数据将提供美国联邦储备委员会(FED/美联储)未来政策走向的新线索。

交易商还在静待库存数据，周二美国石油协会，周三美国能源资料协会将公布上周库存数据。一项路透对八位分析师的调查预计，上周原油库存小幅下降，因进口减少，炼厂活动增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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