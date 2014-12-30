布兰特和美国原油小升 因美元回落提供一些支撑

路透纽约12月30日 - 原油期货周二微幅收涨，美元走弱带动油价一些释然升势，不过，交易商为本年结束作准备，令油价未能扩大涨幅。

INTL Hencorp Futures分析师Thomas Saal说，美元和油价走势通常相反，所以美元指数小跌可能为油价提供一些支持。Saal表示，交易商在年底平衡头寸，也可能提振油价。

布兰特原油结算上涨0.02美元，报每桶57.90美元。美国原油结算上涨0.51美元，报每桶54.12美元。

两大指标原油周一触及五年半低位，之后小幅反弹。

奥巴马政府采取两项市场期待已久的行动，在大部份美国原油40年出口禁令实施之际，奥巴马政府的行动可能令经处理的轻质原油出口规模增加。这则消息对美国原油期货提供一些支撑。

纽约能源对冲基金Again Capital合作伙伴John Kilduff表示，市场反应不大，因为美国是在假期时公布这些措施的细节。

在纽约盘收市后，美国石油协会(API)公布，美国最近一周原油库存增加76万桶。美国最近一周汽油库存增加170万桶，馏分油库存增加31.3万桶。

路透调查显示，分析师原本预计上周美国原油库减少90万桶，之前在截至12月19日止该周，美国原油库存上升至12月纪录的最高水平。

油价今年势将录得2008年来最大年度跌幅，将是原油期货在1980年代开始交易以来的第二大年度跌幅。(完)

(编译 利棣儿；审校 李婷仪)

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