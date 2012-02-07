布兰特-WTI原油升水会再次飙升吗?

* 指标价差过去一周跃升50%

* 交易商料价差再触每桶20美元

* 中西部石油饱和令美国指标原油承压

* 伦敦布兰特原油受益於伊朗风险溢价

记者 David Sheppard 编译 艾茂林/戴素萍/李婷仪/王翔琼

路透纽约2月6日电---过去一周,布兰特原油较美国原油升水跳升50%,後市料再创纪录高位,因预计美国中西部石油库存增加,再次向美国指标原油施压.

衡量伦敦布兰特原油与美国西德克萨斯中质油(WTI)价格差异的布兰特-WTI价差指标,已经升破每桶19美元,远高於上周初的近12美元.

美国炼厂展开季节性维护工作,恰逢一条主要管线增强运力,交易商称,去年曾帮助指标价差创纪录的美国中西部油市饱和状况又卷土重来.这样一来,炼厂购买WTI交割地库欣周边原油的价格,与美国东西海岸和其它国家炼厂原油购买价之间的贴水,就会扩大.

一些人表示,布兰特-WTI价差可能每桶超过20美元,且可能高过於去年创纪录的逾28美元,助中西部炼油业者一臂之力,但却让美国北达科他州页岩油田的生产商获利减少.

美国能源资料协会(EIA)的数据显示,2011年第二季中西部原油库存创下逾1.07亿桶的纪录高位,之後在11月回落至略高於9,100万桶.过去三周,中西部原油库存再度上扬,在1月27日止当周升逾9,400万桶,为9月以来最高水准.

EIA数据显示,1月27日止的两周库欣库存同样也增加至逾3,000万桶,为12月以来首见,中止连五周减少的情况.

以往布兰特-WTI价差都在1、2美元,但在2011年,利比亚因动荡局势而退出全球能源市场,支撑布兰特油价;同时库欣供应增加令美国原油价格承压.

PKVerleger LLC石油分析师暨顾问Philip Verleger表示,价差在三个月相对稳定後又再次飙升,原因之一是美国东岸和欧洲的炼厂关闭,这导致当地和美国中西部的汽油和柴油的价格出现分化.

"在东岸和欧洲的炼厂日产能减少140万桶,因那里的产品市场变得紧俏,但中西部的情况不是如此,"Verleger表示.

"芝加哥和中西部的产品价格较东岸或墨西哥湾每桶低约6-8美元.这种情况料会持续下去."

Verleger表示,产品价格低将减少中西部炼厂对原油的需求,让价差更进一步走阔.

纽约港汽油在过去一周约为每加仑2.90-2.95美元,在芝加哥每加仑便宜约0.20美元.相当於每桶8.40美元,根据路透数据,价差距接近纪录水平.

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布兰特-WTI价差在2011年暴涨,成为多年来最受青睐的油市交易之一,吸引了对冲基金及其他投资人的注意,有时还拿技术面做为交易考量,关键水平被拿来仔细研究.去年10月底和11月初的两周内,价差终於大跌至约10美元.

价差大跌之际,正值日运送能力15万桶的Seaway油管计画逆转输油方向,市场预期此举将有助於将中西部过多的供应送至墨西哥湾区炼油中心,并把WTI重新与全球市场连通.

**Spearhead与Seaway**

Seaway油管应会在今年下半年开始从中西部送出供应,但交易商的第一步可能是预先填补库欣的库存.

芝加哥附近至库欣的Spearhead油管料在2月产能全开,此为多月以来首见,因交易商争相希望在今年稍晚Seaway油管改向之後取得优先输送权.运营商Enbridge (ENB.TO)上周说,Spearhead油管运能已被大举超额订购.

一旦Seaway油管输油方向逆转,交易商将利用Spearhead油管,从北达科他和加拿大带来相对便宜的石油到库欣,然後再送至墨西哥湾区的炼厂枢纽,在那里赚取丰厚的溢价.

对冲基金和其它大型投资者押注这是使价差进一步走阔的因素之一.布兰特-WTI价差交易越来越有魅力,因原油价格一直相当稳定,伊朗的供应中断疑虑和欧债危机引发的需求担忧互相拉锯,油价在两者之间的消长常被抵消.

麦格理银行驻纽约对冲基金销售主管Mike Guido表示,价差短期内可能大幅走阔,全年或仍处高位.

Guido表示,"布兰特原油对於对冲基金来说不是个有吸引力的作空对象.其显然受惠于事件性风险(例如伊朗),但也从亚洲买家那里获得一些剩余买需,并受尼日利亚因素影响."

他称,"美国国内石油供应过剩的现实目前也开始浮现,最近有关炼厂持续关闭和需求减少的消息,是驱动短期内价差大幅走阔的有力基本面因素."他并认为基金在再度作多布兰特原油和作空WTI原油之前,或将等待价差小幅收窄,看向价差接近每桶20美元.

其他人士表示,价差很可能会进一步扩大.他们认为,尽管利用铁路和其他较昂贵替代方式将原油运出中西部地区的成本,令价差收窄至10美元左右会受到支撑,但区间顶端就没有这种限制.

芝加哥iitrader.com创始人兼首席策略师Richard Ilczyszyn表示,"我认为,尽管中西部炼厂仍在检修,但价差将走阔至20美元,随後小幅收窄,因WTI原油和汽油春季将遵循其季节性走势."

"但没有理由认为价差不可能进一步走升,达到30美元或更大.目前没人愿意在这方面作空."

石油分析师Verleger认为,理论上来说,中西部石油供应高涨或造成与美国天然气市场类似的情形.该市场因页岩气产量快速增长,导致价格挫跌至10年低位.

"中西部地区WTI原油很可能会步天然气市场的後尘.支持价差进一步走阔的理由很充分."(完)

--译文审校 程琳/丁琦

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