布兰特原油跳涨近6% 此前沙特在也门发动空袭

路透东京/新加坡3月26日 - 布兰特原油期价周四大涨将近6%，此前沙特阿拉伯及其海湾阿拉伯盟国对也门发动军事行动，不过亚洲进口商表示，暂时不忧心供应会中断。

此次针对也门胡塞武装的军事行动，可能引发对中东石油供应安全的担忧。胡塞武装将也门总统赶出了首都。

由于交易员把攻击行动视为中东地区冲突失控的最新事件，油价因此跳涨。

布兰特原油期货高见每桶59.71美元，较上日结算价劲扬将近6%，之后于0310 GMT回落至58.84，仍然上涨2.36美元。美国原油上扬2.19美元，至每桶51.40美元。

“伊朗和沙特、逊尼派和什叶派之间的冲突很大...这进一步证明中东的地缘政治风险已经成为长期性的，”三菱商事的风险经理Tony Nunan表示。

尽管油价跳涨，进口中东石油的买家暂时并不担心供应中断问题。

“不会因为沙特和其盟友进行了空袭，石油市场就会突然变得紧俏，”经纪商Newedge Japan的能源部门经理Masaki Suematsu表示。

但他警告称，冲突可能从空袭进一步升级。

亚洲的主要石油买家之一--韩国的官员称，目前的冲突发生在红海附近地区，而波斯湾石油供应运至亚洲并不经过红海水域。(完)

(编译 陈宗琦/李春喜; 审校 张荻/徐文焰)

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