美国原油期货缩减跌幅 布兰特原油上涨

* 风暴过后，墨西哥湾原油生产恢复正常

* 对美国债务违约的担忧令需求前景蒙尘

路透纽约10月7日 - 原油期价周一在稍早大跌后缩减跌幅，此前有报道称一条将原油运出库欣的主要输油管恢复运作。

业内情报公司Genscape周一稍早报道，从库辛向墨西哥湾炼厂输油的Seaway油管在短暂关闭后恢复运作。

Price Futures Group能源分析师Phil Flynn称，如果来自库欣的原油供应中断，“市场非常担心墨西哥湾生产有麻烦”，墨西哥湾因热带风暴，生产已经受阻。

美国原油期货跌0.81美元，结算价报103.03美元，稍早一度大跌近2美元，至101.86美元。该合约跌穿100日移动均线切入位102.45美元。

布兰特原油期货扭转稍早跌势，收高0.22美元，报109.68美元，此前一度低见107.89美元。

布兰特原油期货较美国原油期货的溢价扩阔至6.65美元，为9月初来最高，上周五收报5.62美元。

在热带风暴Karen过后，墨西哥湾油气生产正恢复正常。风暴警告迫使能源企业在周六关闭近三分之二的原油生产以及半数天然气生产设施。

分析师愈发担心预算僵局可能令国会无法在10月17日大限之前上调举债上限，这令主权债违约的几率增加。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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