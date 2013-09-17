布兰特原油收在六周低位 因对叙利亚的担忧缓解

* 叙利亚紧张局势缓解，导致石油的风险溢价下降

* 布兰特原油较美国原油价差触及一个月最窄

* 预计美联储可能缩减购债规模，可能进一步打压油价

路透纽约9月17日 - 布兰特原油期价周二收在六周低位，因联合国安理会五大常任理事国开会，讨论销毁叙利亚化学武器的决议草案，缓解投资者对美国将在短期内对叙动武的忧虑。另外，部分利比亚油田恢复生产也令油价承压。

经纪商称，交易商抛售原油合约，且油价中的地缘政治风险溢价逐步回落，因对美国及其盟国对叙利亚动武，以及中东原油供应受扰的忧虑缓解。

美俄英法中五个联合国安理会常任理事国的外交官周二开始磋商西方国家起草的，要求叙利亚销毁化学武器的安理会决议。

11月布兰特原油期货收跌1.88美元，报每桶108.19美元，盘中触及8月8日以来最低107.41美元。该合约跌穿200日移动均线切入位108.53美元。周一该合约下跌2.4%，录得6月20日以来最大单日跌幅。

美国10月原油期货收挫1.17美元，报每桶105.42美元，低于50日移动均线切入位106.60美元，盘中触及9月3日以来最低105美元。该合约将在周五收盘时到期。

布兰特原油风险溢价降低导致其与美国原油的价差收窄，收在一个月低位3.37美元。

利比亚原油供应也令布兰特原油期价承压。随着最大型西部油田之一El Sharara在工人复工后产量增加，利比亚石油日产量预计将增至40-45万桶。

取暖油和汽油价格骤降也影响原油市场。取暖油期货录得三个月来最大单日百分比跌幅，急挫2.3%，报每加仑2.99美元。美国汽油期货收在九个月低位每加仑2.66美元，因夏季驾车高峰期的需求已不复存在。

投资者抛售原油期货还因为美国联邦储备委员会(FED/美联储)周二开始为期两天的政策会议，预计决策者将在会议结束后将每月资产购买规模削减至少100亿美元。宽松货币政策通常支撑商品价格。

美元指数.DXY小跌，但脱离周一触及的一个月低位80.96，尾盘报81.16。

美国石油协会(API)周二公布，美国最近一周原油库存减少25.2万桶；汽油库存减少64.1万桶，馏分油库存下降16.7万桶。

投资者还静待明日1430GMT美国能源资料协会(EIA)公布上周美国石油库存数据。

一项路透调查预计，美国原油库存增加约140万桶，馏分油库存可能小幅增加。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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