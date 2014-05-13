美国和布兰特原油触及两周高位

* 利比亚称重开西部的油田，但该国石油产量周二没有变动

* 中国4月表观石油需求较去年同期增加1.1%

路透纽约5月13日 -美国原油期货周二上涨逾1美元，至两周高位，因交易商预计周度原油库存报告将显示上周库欣的原油库存将骤降至纪录新低位。美国俄克拉荷马州库欣是美国原油期货的交割点。

布兰特原油上涨，因美国原油和汽油期货走强带来的提振盖过了利比亚供应增长前景造成的拖累。

截至5月2日当周，库欣的原油库存下降至2008年来的最低水平，分析师表示，他们预期库欣库存在上周将进一步下降，因美国的夏季驾车季即将开始，在此期间燃料需求通常会上升。

在美国周度库存报告公布前，一项路透调查显示，分析师预计美国商业原油库存将减少10万桶。

美国石油协会(API)在周二油市收市后公布，美国最近一周原油库存增加91.2万桶。

美国能源资料协会(EIA)将在周三1430 GMT公布库存报告。

美国原油期货周二上涨1.11美元，结算价报每桶101.70美元，此为4月29日来最高结算价，也是美国原油期货近三周来首次收在50日移动均线之上，该合约之前一直难以突破这一关键技术水平。

6月布兰特原油也触及两周高位，上涨0.83美元，结算价报每桶109.24美元。6月合约将在周四到期。

利比亚周一公布，准备重开3月以来一直被示威者封锁的西部油田，此举可能令该国原油日产量增加50万桶。但周二利比亚原油日产量维持在23.5万桶不变。

石油输出国组织(OPEC)在周二发布的月度报告中，把2014年OPEC原油需求预估增加到了2,976万桶/日，较前次预估提高11万桶/日。报告限制了布兰特原油的涨幅。

路透根据政府初步数据测算，中国今年4月表观石油需求较去年同期增加1.1%至每日971万桶。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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