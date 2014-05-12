美国和布兰特原油攀升 因乌克兰危机和欧盟扩大对俄制裁

* 亲俄反叛势力宣布在东部公投中获胜

* 最大出口国沙特称，如果需要，将增加石油供应

* 利比亚油田和输油管道将在周一晚些时候恢复营运

路透纽约5月12日 -国际原油期货周一上扬，因乌克兰的紧张局势促使欧盟扩大对俄制裁，而俄罗斯重申可能中断对乌克兰的天然气供应。

俄罗斯国有公司Gazprom(GAZP.MM)称，除非乌克兰在6月2日前提前支付下月的天然气账单，否则将中断或减少对该国的天然气供应。

沙特表示，如果俄乌间的紧张关系导致市场出现石油供应短缺，将弥补因此出现的供应缺口，给投资者吃了颗定心丸，从而限制了油市涨幅。

乌克兰东部的亲俄反叛势力周一呼吁该地区加入俄罗斯，他们之前宣布，在周末举行的自治公投中，绝大多数人投了支持票。

利比亚官员表示，计划在周一晚些时候恢复被示威者封锁的西部油田和输油管道的运营，可能使利比亚的石油产量增至每日50万桶。

欧盟扩大对俄制裁，将总统办公室第一副主任沃洛金和空降部队司令等13位高级官员以及两家克里米亚企业纳入制裁名单。

布兰特原油期货收涨0.52美元，报每桶108.41美元。美国原油期货上扬0.60美元，收报每桶100.59美元。

美国原油期货仍陷于98-102美元的区间内，因美国原油期货交割点库欣的库存将进一步减少的预期提供支撑。

投资者关注周二中国公布的工业生产和零售销售数据。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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