英国脱欧引起农业关税问题 美国等WTO成员国表示关切

日本央行可允许通胀率超标来抵消财政支出--伯南克
路透东京5月24日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)前主席伯南克周三称，日本央行或需通过允许通胀率升逾央行的物价目标，来配合日本政府的新财政支出计划。
路透日内瓦3月27日 - 世界贸易组织(WTO)一位消息人士称，英国脱欧在该组织引出一个问题，事关英国所需进行的一项棘手但关键的改革，中国、俄罗斯和美国周一表示对此十分关切。
这个问题是印尼在WTO农业委员会上提出的，内容有关英国在脱离欧盟后，将如何处理其农业关税体系以及针对较贫穷国家的优惠贸易制度。
两名消息人士称，美国、阿根廷、中国和俄罗斯均对此事表示关切。
欧盟方面给出的简短答复是，英国作为欧盟成员国仍然适用欧盟的共同对外政策，欧盟不可能很快就此作答，但会在适当的时候给出较为明确的回答。
贸易代表们表示，农业关税问题是英国面临的最棘手问题，因为该国准备在WTO建立起自己的一套明确贸易条件。
英国建立自己的贸易计划表(trade schedule)大部分内容只需复制欧盟的计划表。
但农业关税和补贴问题不能从欧盟简单复制：英国可以对国内农户提供多少补贴，可以按低关税进口多少吨牛肉或小麦等农产品，都需要WTO其他164个成员同意。(完)
(编译 郑茵 审校 张若琪) 、
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