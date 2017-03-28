英国脱欧引起农业关税问题 美国等WTO成员国表示关切

路透日内瓦3月27日 - 世界贸易组织(WTO)一位消息人士称，英国脱欧在该组织引出一个问题，事关英国所需进行的一项棘手但关键的改革，中国、俄罗斯和美国周一表示对此十分关切。

这个问题是印尼在WTO农业委员会上提出的，内容有关英国在脱离欧盟后，将如何处理其农业关税体系以及针对较贫穷国家的优惠贸易制度。

两名消息人士称，美国、阿根廷、中国和俄罗斯均对此事表示关切。

欧盟方面给出的简短答复是，英国作为欧盟成员国仍然适用欧盟的共同对外政策，欧盟不可能很快就此作答，但会在适当的时候给出较为明确的回答。

贸易代表们表示，农业关税问题是英国面临的最棘手问题，因为该国准备在WTO建立起自己的一套明确贸易条件。

英国建立自己的贸易计划表(trade schedule)大部分内容只需复制欧盟的计划表。

但农业关税和补贴问题不能从欧盟简单复制：英国可以对国内农户提供多少补贴，可以按低关税进口多少吨牛肉或小麦等农产品，都需要WTO其他164个成员同意。(完)