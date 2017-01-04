英国驻欧盟大使称退欧谈判目标未知 指责“思维混乱”--BBC

路透伦敦1月4日 - 英国广播公司(BBC)报导称，将要离任的英国驻欧盟大使Ivan Rogers称，英国政府驻布鲁塞尔的代表不知道首相特雷莎·梅退欧谈判的目标。

Rogers在致工作人员宣布其辞职的信函中，敦促驻布鲁塞尔的该团队质疑混乱思维，向当权者实话实说。

BBC报导称，Rogers在信函中称：“我希望你们继续质疑站不住脚的论点和混乱思维，希望你们永远不要惧怕向当权者实话实说。”

“我们还不知道政府会为退欧后的英国同欧盟的关系设定什么样的谈判目标，”Rogers说。(完)