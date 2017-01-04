英国驻欧盟大使称退欧谈判目标未知 指责“思维混乱”--BBC

曼彻斯特遭袭击后 法国政府宣布延长警察非常时期特殊权力
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透伦敦1月4日 - 英国广播公司(BBC)报导称，将要离任的英国驻欧盟大使Ivan Rogers称，英国政府驻布鲁塞尔的代表不知道首相特雷莎·梅退欧谈判的目标。
Rogers在致工作人员宣布其辞职的信函中，敦促驻布鲁塞尔的该团队质疑混乱思维，向当权者实话实说。
BBC报导称，Rogers在信函中称：“我希望你们继续质疑站不住脚的论点和混乱思维，希望你们永远不要惧怕向当权者实话实说。”
“我们还不知道政府会为退欧后的英国同欧盟的关系设定什么样的谈判目标，”Rogers说。(完)
(编译 侯雪苹; 审校 李春喜)
路透巴黎5月24日 - 法国政府周三召开安全会议之后，总统马克龙宣布，2015年开始实施的警察非常时期权力将延长至11月1日。赋予警察特殊权力是为了对抗恐怖袭击的威胁。
路透台北5月24日 - 台湾司法院的大法官周三针对同性婚姻做出释宪案指出，台湾现行未保护同性婚姻的民法有关规定属于违宪。有关机关应于解释公布日起两年内，进行相关法律之修正或制定。
路透伦敦5月24日 - 英国内政大臣拉德周三称，曼彻斯特致22人死亡、59人受伤的爆炸案中，自杀式炸弹袭击者之前是为安全机构所知的，而且此人可能不是单独行动。