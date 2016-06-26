分析师观点：英国退欧可能迫使欧洲央行扩大政策宽松

图中为欧洲央行总部外墙上投映的欧元标识符。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透法兰克福6月24日 - 多位分析周五表示，英国决定退出欧盟恐将迫使欧洲央行提供更多的刺激，而这时该行正希望非常举措实施多年后能够让宽松政策划下句点。

信心急坠以及市场动荡将会损及英国及欧元区的投资及成长，令通胀受抑，而与此同时欧洲央行正努力提振消费者物价；消费者物价已经连续三年涨幅远落后于央行目标。

的确，市场指标显示预期欧洲央行年底前将降息近10个基点，在此同时长期通胀指标--五年、五年远期损益平衡通胀率EUIL5YF5Y=R周五降至1.32%的最低水准，远低于欧洲央行接近但不超过2%的目标。

但欧洲央行不太可能赶忙行动，至少将等到9月会议提出新的经济预估时再说，7月21日的会议只会用来引导市场。欧洲央行一再强调耐心看待其当前的指标，意味着该行将会耐心评估相关冲击。

“在欧元区，英国退欧的扩散效应将从贸易、金融及信心等方面渗入，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Erik Nielsen表示。“整体而言，我们计画将欧元区2017年国内生产总值(GDP)成长率预估下调至0.5-1.0%，目前预估为1.6%。

欧洲央行也不太可能迅速回应，因该行的通胀预估可能存在一些缓冲空间，本月稍早公布的预估并未完全反映已经通过但还没实施那些举措的预期影响。

欧洲央行可能将存款负利率进一步下调，但能够操作的空间有限，因负利率对银行获利构成压力，同时损及银行业者的放贷能力，这将会抵消欧洲央行期望的刺激力道。

分析师补充称，最轻松的作法可能是将该行每月购买800亿欧元资产的计画延续至明年3月过后，但也可能推出新的刺激工具。

“我们预估中已经反映了9月将进一步宽松的预期，宽松形式为展延当前的资产购买计画至2017年底，”摩根大通分析师Greg Fuzesi表示。

他补充称，“我们目前预期额外的宽松包括存款利率调降10个基点，以及将资产购买计画展延至2018年。”

由于欧洲央行1.74万亿欧元的资产购买计画可能已经达到一些自我设定的限制，因此这类措施可能需要一些时间来设计，展延资产购买可能需要修改一些参数。

不过欧洲央行周五重申，将会继续履行确保物价稳定的职责，暗示其有采取行动的意愿。

“油价下跌及经济走软将会带动欧元区及德国重回通缩，“德国经济研究机构Institute for Economic Research主席Marcel Fratzscher表示。“我预期欧洲央行将不仅在短期放宽政策，长期也会如此。”

Fratzscher称，“公投结果...意味着零利率时代可能会延续更长时间。”(完)