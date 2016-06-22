独家：英国若脱欧 捷豹路虎年度获利恐将减少10亿英镑--消息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月21日 - 据两位熟悉情况的消息人士称，英国最大的汽车生产商捷豹路虎估计，如果英国公投选择脱离欧盟，则到2020年该公司的年度获利可能会减少10亿英镑(14.7亿美元)。
上述两位消息人士在一份内部文件中看到了这个最糟糕情境的预估。这一预估由公司首席经济学家David Rea准备，概述了英国若在周四的公投中选择脱离欧盟可能会产生的结果。
这让外界深刻了解到，一家大型公司对英国脱欧后命运不确定性的担忧程度。
消息人士说，如果英国与欧洲的贸易重新采用世界贸易组织(WTO)的规则，即零部件进出口将分别被征收近4%和10%的关税，则到2020年该公司的税前获利将减少10亿英镑。
企业一直不愿谈论英国脱欧情况下的应急计划，但据路透见到的福特汽车(Ford)(F.N)发给员工的信件复印件，这家在英国生产发动机的美国车企表示，若英国脱欧，该公司出口发动机将面临2.7%的关税，进口整车将面临至多10%的关税。
两位消息人士表示，如果英国脱离欧盟，捷豹路虎可能会在布鲁塞尔开设办公室，以保留对欧洲决策者的影响力，第一位消息人士说，该公司也有可能在卢森堡开设办公室。
这位知情人士说，捷豹路虎可能会将这个办公室作为欧洲总部，但第二位消息人士说，该公司将保留其英国总部。
该公司的一位发言人说：“捷豹路虎是一家英国公司，我们的总部仍将留在英国。”(完)
(编译 汪红英；审校 许娜)
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