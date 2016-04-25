背景资料：英国如果脱欧 对英国金融服务业将有什么影响？

2016年2月27日在威尔士拍到的一辆支持脱欧的汽车上贴的标识。 REUTERS/Phil Noble

路透伦敦4月22日 - 坐拥欧洲最大金融中心的英国，将在6月23日用公投决定是否脱离欧盟。

许多分析师认为，如果公投结果决定脱欧，那么英国的金融及基金管理业所受影响可能最大，不过其中有很大一部分取决于英国如何与欧盟协商贸易条款。

以下为金融业可能受影响的不同层面。

监管架构

* 法规

英国的金融服务规定几乎全部源自欧盟法律，不过在某些情况下英国的规定较欧盟更严格，比如资本规定和银行人士薪资限制等。英国如果脱欧，必须在脱欧两年内规划出新法律框架。

* 通行权

在英国获准设立的保险业、银行、资产管理公司、以及支付服务供应商等金融机构，拥有在欧盟所有国家进行业务的“通行权”，不论这项业务或这个分支机构所在的欧盟成员国距离英国有多远。

如果英国将加入欧洲经济区(EEA)，则金融业将可继续拥有在所有欧盟国家执行业务的通行权，但对欧盟法规的规划将无任何话语权。EEA成员包括挪威、冰岛及列支顿士登。

如果英国不加入EEA，那么希望在欧盟经营业务的英国公司将要进行一个“同等性”测试，向欧盟证明国内的制度与欧盟一样严格。

那些想向欧盟散户提供金融服务的英国公司，可能需要在欧盟成立一个子公司，这将比经营一个分支机构成本更高。

**政治影响**

无限期的“同等性”谈判将受到政治博弈的影响，欧盟用了好几年时间才承认美国衍生品清算规则的同等性。

一旦英国退出欧盟，将打破该集团内部的政治平衡，因为一个支持市场的大国离开，可能使该集团向不利于业界的方向倾斜。

**银行业**

对于银行业，退欧造成的最大成本可能是失去通行权便利，这样银行就必须在欧盟成立子公司，而不是只经营分支机构。

**基金**

英国规模5.5万亿英镑(7.9万亿美元)共同基金产业中的多数，几乎完全依照欧盟可转让证券集合投资计划(UCITS/Undertakings for Collective Investment in Transferable Securities)的规定运营。律师称，除非英国加入EEA，否则基金业可能失去被视为全球黄金标准的UCITS地位，给业务造成严重中断。

**交易、清算和报告**

泛欧洲股票交易平台例如Bats Chi-X (BATS.Z)和Turquoise (LSE.L)，以及包括LCH.Clearnet (LSE.L)、CME Clearing Europe (CME.O)和ICE Clear Europe (ICE.N)在内的清算所，也都基于欧盟法规在英国获准设立，具有向欧盟各国客户提供服务的“通行权”。

脱离欧盟并且如果不能加入EEA，将可能影响这些交易平台和清算所的跨境业务。在得到欧盟批准前，欧盟客户或许无法使用获得英国监管机构批准的交易平台和清算所。

**评级机构**

信用评级机构经过欧盟市场监管机构--欧洲证券和市场管理局(ESMA)的批准设立。在英国，有八家经ESMA批准的信用评级机构，但规模较大的评级机构将可以通过已经在部分欧盟国家设立的分支来经营业务。

**交易数据库**

欧盟的衍生品交易必须报告给数据库，该地区六座获准设立的数据库中有四座位于伦敦。为了继续向欧盟客户提供服务，位于伦敦的数据库将必须达到同样的监管要求。

**衍生品、回购、股票质押**

规模高达550万亿(兆)美元的全球衍生品市场中，很大一部分交易采用的合约根据的是英国法律，即便交易双方都不在伦敦。

欧盟国家的法院已经同意认可英国法律来解决争端，但如果英国退出欧盟，这种情况可能会改变。数以十万计的合约将受到影响。回购协议和股票质押也会面临类似问题。

**指标**

如果英国脱离欧盟且不加入EEA，那么像伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)这种在英国执行的指标，只有在通过同等性审批后才能在欧盟银行使用。

**数据保护**

如果英国加入EEA，则个人数据的使用方面不会有什么变化。而在EEA和欧盟以外，英国就必须证明其数据保护标准达到欧盟规定，才能让数据在英国与欧盟之间传输。若没有这个，那些定期跨境传输个人数据的银行将受到很大影响。

**保险**

英国保险公司和再保险公司得益于欧盟偿付能力规定II(Solvency II)下的通行权制度，但如果英国离开欧盟且不加入EEA，这个好处就无从享受了，公司可能必须得在欧盟开设办事处。

**破产银行**

根据欧盟新规，监管者之间需相互认可处理银行破产的行动，如债务减记。如果英国离开欧盟，那么在法律上就无法保障欧盟国家会对英国监管行动予以配合。(完)