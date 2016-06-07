沙盘推演英国公投后续发展 银行业者训练员工应对客户询问

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透伦敦6月6日 - 英国银行业者目前正在训练员工作好准备，以应对6月23日退欧公投之后，来自零售金融及小型企业客户的大量疑问。
根据各家银行的消息人士，汇丰(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、莱斯(LLOY.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)及房屋贷款协会Nationwide(POB_p.L)都已指导员工，在两种公投结果情况下，应该如何回应客户的问题，其中汇率风险预料将是客户最担心的问题。
这些银行已向员工发下问答情况模拟，以及如何回应特定问题的建议，特别是如果公投结果选择退出欧盟，引发英镑大跌的话。
“我们的员工已经接受过指示说明，如果会员对此事有疑虑或相关问题，我们会予以答覆，”Nationwide发言人称。
其他银行拒绝评论计划细节。
部分小型企业可能是最需要协助的客户类型之一，因为针对公投后英镑剧烈波动风险，作好避险措施的小型企业并不是很多。
上个月一项对英国大型企业的调查显示，五分之四的大型企业已经作了避险措施，防范万一英国公投决定脱欧造成英镑重贬逾10%的风险。在英国前1,000大企业中，受访企业占了将近800家。(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。