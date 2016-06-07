沙盘推演英国公投后续发展 银行业者训练员工应对客户询问

路透伦敦6月6日 - 英国银行业者目前正在训练员工作好准备，以应对6月23日退欧公投之后，来自零售金融及小型企业客户的大量疑问。

根据各家银行的消息人士，汇丰(HSBA.L)、巴克莱(BARC.L)、莱斯(LLOY.L)、苏格兰皇家银行(RBS.L)及房屋贷款协会Nationwide(POB_p.L)都已指导员工，在两种公投结果情况下，应该如何回应客户的问题，其中汇率风险预料将是客户最担心的问题。

这些银行已向员工发下问答情况模拟，以及如何回应特定问题的建议，特别是如果公投结果选择退出欧盟，引发英镑大跌的话。

“我们的员工已经接受过指示说明，如果会员对此事有疑虑或相关问题，我们会予以答覆，”Nationwide发言人称。

其他银行拒绝评论计划细节。

部分小型企业可能是最需要协助的客户类型之一，因为针对公投后英镑剧烈波动风险，作好避险措施的小型企业并不是很多。

上个月一项对英国大型企业的调查显示，五分之四的大型企业已经作了避险措施，防范万一英国公投决定脱欧造成英镑重贬逾10%的风险。在英国前1,000大企业中，受访企业占了将近800家。(完)