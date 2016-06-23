英国退欧公投进行时 中国国内银行纷纷提示金融市场剧烈波动风险

路透北京6月23日 - 英国正在举行退欧公投，不少中国国内银行纷纷提示客户在外汇、贵金属和商品市场的交易风险，并预计公投期间外汇市场波动性将急剧升高，流动性显着降低，甚至可能出现流动性枯竭的极端情况。

工行(601398.SS)(1398.HK)、农行(601288.SS)(1288.HK)、中行(601998.SS)(3988.HK)和建行(601939.SS)(0939.HK)等银行的风险提示称，部分受英国退欧公投影响较大的货币如英镑、欧元、瑞郎、日圆以及贵金属等价格将极为动荡，且全球股票、外汇、贵金属、大宗商品市场极有可能出现剧烈波动。

"'退欧'公投期间，预计全球外汇及商品市场波动加剧、流动性显着降低，受此影响，英镑、欧元、瑞郎、日圆、贵金属及商品等报价将会出现剧烈波动，甚至可能出现银行间市场交易没有报价、无法成交等极端情况。"工行的公告指出。

刊登在工行网站公告还指出，鉴于公投期间全球金融市场可能出现的上述变化，工行将采取如下临时调整措施：根据市场流动性状况及国际市场双边报价情况，酌情调整外汇买卖、商品及账户交易类产品（含挂单交易）报价价差水平。临时调整措施将在市场稳定后予以取消。

刊登在中国银行网站的风险提示指出，“退欧”公投期间，考虑到整个国际市场可能出现的上述变化，中行将依据市场情况调整报价价差水平，届时各货币对价差有可能显着高于正常水平；并停止部分流动性较差的交叉盘报价，酌情降低单笔交易最大限额。

招商银行(600036.SS)(3968.HK)则提出，招行个人实盘外汇买卖、个人外汇期权合约、个人实盘纸黄金白银、个人黄金账户，个人黄金牛熊证（该业务在部分分行运行）可能发生相关止盈或止损挂单无法在预设价位成交或者相关产品的报价点差明显拉宽或暂停报价的情况。

英国于北京时间2016年6月23日下午14点举行退欧公投，并将于北京时间2016年6月24日下午14点公布最终公投结果。（完）