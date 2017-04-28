焦点：英国退欧谈判即将开启 伦敦各大银行迁址决策时间紧迫

焦点：白宫提议出售美国一半战略石油储备 将削弱OPEC减产行动
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路透法兰克福/伦敦4月27日 - 在英国准备启动退欧谈判之际，多家银行可能要在两个月时间内，对其新的欧洲总部选址做出决定，以确保在英国退欧后继续为欧盟客户提供服务。
欧洲央行称，将于5月4日在法兰克福召开银行会议。届时欧洲央行将向那些将部分业务撤出伦敦的银行详细解释，成功申请执照须要完成的事项。
与金融监管当局的相关会谈已进行了数月，但预计银行业者很快会对员工和业务迁址下定决心。
“我们正处于白热化阶段。未来六到八周内将作出一系列决定，”德国金融监管局(Bafin)局长Felix Hufeld告诉路透。
爱尔兰央行下月将召开类似会议，向考虑迁往都柏林的银行机构提供建议；都柏林与法兰克福、巴黎以及其它金融中心，都在为争取各大银行展开竞争。
爱尔兰央行一位发言人补充说，央行就“英国退欧可能产生的影响”与银行业有定期接触。
当局预计，目前在伦敦以外经营欧元区业务的数十家国际性银行，将把部分业务和员工迁至欧元区。
这些银行可能将数千名员工迁出伦敦，随着英国不再是欧盟成员国，设在欧洲最大金融中心--伦敦的银行将自动失去在欧盟出售服务的“通行证”。
Hufeld预计，法兰克福将在这一过程中发挥“重要作用”，不过他说其他城市也会受益。
银行家们还表示，在德国人谨慎但齐心的努力下，作为该国金融中心的法兰克福料赢得最多业务。
德国政界人士一直不愿公开游说全球性大银行搬至该国。德国9月将举行联邦议会选举，全球金融危机期间几家德国银行被迫寻求纳税人资金救助，让德国选民仍对金融业怀有疑虑。
不过，他们与银行业高管举行了一系列会谈。据几位熟悉情况的消息人士透露，德国财政部长朔伊布勒和法兰克福所在的黑森州政界人士，近几个月已在美国和德国同华尔街的政治掮客会面。
据两位知情人士称，早在去年10月，朔伊布勒就曾在柏林会见高盛集团首席执行官布兰克梵，并讨论了英国退欧后的计划。高盛正考虑将部分业务搬到法兰克福。
一位知情人士称，摩根士丹利执行长戈尔曼近期访问了法兰克福，并与当地监管层会晤。
相关人士称，摩根士丹利打算把伦敦的工作岗位迁往法兰克福等城市。
朔伊布勒的一位发言人及这两家银行均拒绝置评。
法国仍在争取使银行业者迁往巴黎，汇丰(HSBA.L)在巴黎有较大的业务规模，但有很多银行不愿迁到那里。巴黎的房租很高，而且金融从业者的薪资会被征收特别税。
**时间紧迫**
考虑到英国退欧的时间紧迫，银行业人士希望迅速行动。“2019年3月并不是很远，我们快没时间了，”宣传法兰克福成为金融中心的组织Frankfurt Main Finance总裁Lutz Raettig表示。
“现在离必须做决定的时候很近了。人们想在夏季前确定该往哪走，”Raettig说，他也是摩根士丹利德国监事会的主席。“他们可以稍微多等一些时间，但不能太久。”
银行业者起初希望，旨在延后全面影响显现的所谓过渡安排，将减轻英退带来的立即冲击。
但Hufeld称，这并不能令人放心。“即便有过渡安排，留出来的准备时间也非常短，”他说。“如果他们提前四周达成过渡安排，它其实不会有什么效果。”Hufeld也是欧洲央行监管委员会的成员。
欧洲央行可能告诫银行不要依赖在欧盟设立“空壳公司”，即实际业务仍由在伦敦的人员负责运营，但处理任何麻烦意外的责任却落在欧洲大陆国家的有关当局身上。(完)
(编译 王琛/杜明霞/许娜/徐文焰；审校 张荻/郑茵/白云)
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