德国央行官员警告英国银行别想在英退后规避监管规则

路透伦敦2月24日 - 德国央行一位官员周五称，希望在英国退欧后继续在欧盟经营的英国银行，必须在欧盟国家设立真实的业务，而非“空壳”。

德国央行负责监管的执委多姆布雷特(Andreas Dombret)警告称，银行想办法在英国退欧后保留对欧盟市场的准入时，不要试图蒙蔽监管机构。

“我们不会接受任何建立空壳或‘信箱公司’、而业务实际上仍在伦敦进行的作法，”多姆布雷特在金融服务咨询公司zeb于伦敦主办的一次会议上说。

“我敦促银行不要花时间设计规避监管要求的策略，”多姆布雷特说，“这包括一些看似有创意的解决方案，例如‘机票加自驾’，即银行家每日从伦敦飞到欧盟国家；或者是把交易计在欧盟子公司名下，但实际在伦敦执行。”

他称，他们不应对与欧盟内采取同等规定的“平等”体制或自由贸易协定抱有过高希望。甚至英国和欧盟间采取过渡时期也很难协商。

多姆布雷特表示，伦敦的银行业者今年上半年将要决定是否重新部署一些业务活动。

他表示，他个人认为欧洲各国监管部门没有试图互挖墙脚，向银行提供“优惠”或奖励吸引他们把业务从伦敦迁出落户至当地。

“市场有些相关传言，我没看到直接证据...我希望各地采取同样的高标准。”他对记者称。(完)