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时事要闻 | 2016年 6月 13日 星期一 15:16 BJT

周一赌盘赔率显示英国公投选择留欧机率降至68.5%

路透伦敦6月13日 - 根据博彩交易所必发(Betfair)提供的赌盘赔率，英国公投选择留在欧盟的机率在周一降至68.5%，较上周下滑约10个百分点。

ORB公布为独立报所作的一项民调显示，“退欧”阵营支持率领先“留欧”阵营10个百分点后，赌盘赔率所反映的留欧机率在上周六降至约70%。

虽然赌盘赔率持续显示公投结果将选择留欧，但目前为止，各家民调机构反映出的结果相当歧异。(完)

(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)

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