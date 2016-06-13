周一赌盘赔率显示英国公投选择留欧机率降至68.5%

韩国特别检察官计划在2月初对总统朴槿惠进行讯问
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透伦敦6月13日 - 根据博彩交易所必发(Betfair)提供的赌盘赔率，英国公投选择留在欧盟的机率在周一降至68.5%，较上周下滑约10个百分点。
ORB公布为独立报所作的一项民调显示，“退欧”阵营支持率领先“留欧”阵营10个百分点后，赌盘赔率所反映的留欧机率在上周六降至约70%。
虽然赌盘赔率持续显示公投结果将选择留欧，但目前为止，各家民调机构反映出的结果相当歧异。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
特别检察官发言人Lee Kyu-chul在例行媒体简布会上称，检方认为朴槿惠将会接受讯问，但目前尚未与朴槿惠办公室讨论细节问题。
路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。
路透香港1月16日 - 中国国务院周一批准林郑月娥辞去政务司司长以及曾俊华辞去财政司司长职务的申请，两职位分别由张建宗及陈茂波接任。