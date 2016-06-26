各国央行准备进行合作 以在英国退欧后保持金融稳定-BIS

路透苏黎世6月25日 - 国际清算银行周六表示，各国央行准备合作，以在英国公投退欧后保持金融稳定。

各国央行官员在瑞士参加国际清算银行全球经济会议，讨论了公投结果的影响。

“各国央行官员支持英国央行的应急举措，并强调各央行准备支持金融市场政策运作，”全球经济会议主席Agustín Carstens称。

“各国央行将密切关注市场功能运作和稳定性，并紧密合作。”(完)