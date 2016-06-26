各国央行准备进行合作 以在英国退欧后保持金融稳定-BIS

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透苏黎世6月25日 - 国际清算银行周六表示，各国央行准备合作，以在英国公投退欧后保持金融稳定。
各国央行官员在瑞士参加国际清算银行全球经济会议，讨论了公投结果的影响。
“各国央行官员支持英国央行的应急举措，并强调各央行准备支持金融市场政策运作，”全球经济会议主席Agustín Carstens称。
“各国央行将密切关注市场功能运作和稳定性，并紧密合作。”(完)
(编译 李爽 审校 张明钧)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。