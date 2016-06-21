前英国央行副总裁吉弗称投资人并未作好退欧准备--彭博

路透伦敦6月20日 - 前英国央行副总裁吉弗周一在电视专访中表示，许多投资人目前尚未作好准备面对，万一英国公投选择退出欧盟时，金融市场可能发生的“大地震”。

“我认为那会是一个极大震撼，”吉弗向彭博电视表示。“如你所见，民调结果不相上下。我仍然认为我们许多债权人假定一切情况会顺利。他们没有为地震作好准备。”

吉弗在2006-2009年担任英国央行副总裁。他表示，如果英国退出欧盟，英国央行的优先任务将是让市场冷静，然后确保之后几个月央行维持公信力。

“一开始的几个月，央行及政府最主要的工作是在国际市场建立公信力，相信央行及政府备有计划，而且可以相信他们会坚持计划，”吉弗称。

英国央行在公投日期前后进行比平常更多的货币市场操作，以确保银行业者不会现金短缺。央行已表示，或许会动用与其他央行的货币互换额度，以避免外汇短缺。(完)