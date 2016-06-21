前英国央行副总裁吉弗称投资人并未作好退欧准备--彭博

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透伦敦6月20日 - 前英国央行副总裁吉弗周一在电视专访中表示，许多投资人目前尚未作好准备面对，万一英国公投选择退出欧盟时，金融市场可能发生的“大地震”。
“我认为那会是一个极大震撼，”吉弗向彭博电视表示。“如你所见，民调结果不相上下。我仍然认为我们许多债权人假定一切情况会顺利。他们没有为地震作好准备。”
吉弗在2006-2009年担任英国央行副总裁。他表示，如果英国退出欧盟，英国央行的优先任务将是让市场冷静，然后确保之后几个月央行维持公信力。
“一开始的几个月，央行及政府最主要的工作是在国际市场建立公信力，相信央行及政府备有计划，而且可以相信他们会坚持计划，”吉弗称。
英国央行在公投日期前后进行比平常更多的货币市场操作，以确保银行业者不会现金短缺。央行已表示，或许会动用与其他央行的货币互换额度，以避免外汇短缺。(完)
(编译 蔡美珍；审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。