调查：退欧公投举行前 英国央行料将按兵不动

路透伦敦5月9日 - 在正常情况下，英国央行可能会接近为经济注入更多刺激，因近期有迹象显示经济增长大幅放缓，而且失业人数增加。

但英国央行总裁卡尼及其同僚本周预计将采取观望态度，实际上就是对大多数的放缓情形置之不理，因在6月23日退欧公投前感到不安。

路透调查访问的分析师预计，英国央行货币政策委员会(MPC)的九名成员将保持统一战线，一致投票支持维持指标利率在0.5%的纪录低位不变。

Scotiabank分析师Alan Clarke称，MPC此前在面对暂时影响通胀前景的因素时保持冷静。

“总之，我们认为MPC仍将在此次会议上以9:0票支持维持利率不变。但我们并没有以前那么确信，而且至少一位委员投票支持降息的机率已接近50%，”他在给客户的电邮中说道。

英国央行曾表示，公投结果不明朗已迫使许多企业暂时搁置投资计划。

但该行上月称，对公投前后经济数据变化的敏感程度将不及以往。

如果英国选民迈出历史性的一步，决定退出欧盟，那么英国央行可能通过降息、或许还会扩大3,750亿英镑的购债计划来缓解退欧料对经济产生的冲击。

但目前分析师预计英国央行的经济预估仍然不会包括退欧的影响。经济预估是央行做出利率决定的部分依据。

货币政策委员会将在周四1100GMT公布月度利率决定时，发布季度最新经济预估。

分析师称，围绕公投的不确定性带来的拖累，可能促使英国央行调降经济成长预估至长期平均水准以下。

但分析师称，主要的通胀预估不太可能下修，因英镑汇率最近下跌，且全球油价反弹。

2月时预计通胀率将在两三年后略超过2%的目标水准，但金融市场预计要到2019年才会开始加息。多数分析师预计明年就会加息。

英国央行政策决定及季度经济预估公布后，央行总裁卡尼将举行记者会，届时料将面临有关退欧影响的更多提问。

此前他把退欧决定称作是英国金融稳定性面临的最大国内风险，该央行曾表示，国内经济受助于欧盟成员国的身份。

“央行总裁对于被认为插手退欧争论非常警惕，”凯投宏观(Capital Economics)的Paul Hollingsworth说。

“也就是说，卡尼可能会强调，公投结果的不确定性目前在影响经济...这样的言论无疑将被解读为支持‘留欧’。”(完)