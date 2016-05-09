支持退欧的企业数量有所增加--英国商会调查

路透伦敦5月9日 - 英国商会(BCC)周二公布的一项调查显示，与今年早些时候相比，目前希望英国退出欧盟的本国企业有所增多，尽管多数BCC成员企业还是希望留下。

BCC是英国两大主要雇主组织之一，其表示，根据4月初进行的一项调查，该组织37%的成员企业打算在6月公投时赞成脱离欧盟，之前在1月23日至2月4日进行的调查中只有30%的成员希望离开。

赞成留下的企业从60%减少至54%。

“尽管调查中明显多数的企业家仍然表示更愿意英国留在欧盟，但‘留欧’和‘脱欧’派之间的差距已在最近几周大幅缩窄，”BCC代理总干事Adam Marshall说。

英国商会对留在欧盟的支持程度超过公众。民调显示，英国民众对退留的支持率基本相当，市场研究公司ICM周一公布民调显示，有46%的民众可能希望退欧，44%的民众希望留欧。

英国商会对逾2,000个成员进行了这些在线调查，之后英国财政部、国际货币基金组织(IMF)和其他机构发布数份报告，警告英国退欧会造成经济冲击。

英国商会称，71%的成员认为公投之争对营收没有影响，80%称没有影响到投资，这不同于其他机构调查显示的这场争论加剧经济减速。

近三分之一的企业表示，如果英国留在欧盟，那么他们的成长将获得提振，16%表示英国退欧对他们有利。几乎有一半的企业认为退留差别不大。

BCC称，对于那些不向欧盟出售商品和服务的企业来说，他们更愿意脱离欧盟而非留下。尽管这类公司在所有受访者中仅占少数，但英国大多数企业都属于此类。

BCC原会长John Longworth称，相较于其他BCC会员，这些非出口企业更能代表英国业界。Longworth因为对脱欧阵营表示支持而被迫在3月离职，目前正为“脱离”欧盟站脚助威。

“虽然嘴上说自己属于亲欧盟阵营，但企业并不担心公投及其结果，”他在声明中称。

BCC对欧盟成员国地位的官方立场保持中立。

基本代表大企业的英国工业联盟(CBI)称，80%的会员希望留在欧盟，若离开将付出沉重的经济代价。(完)