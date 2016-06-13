若公投决定“留欧” 英国在欧盟的威信将增强--卡梅伦

美国商务部长提名人罗斯2004年以来向海外转移2,700个就业岗位
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
路透伦敦6月12日 - 英国首相卡梅伦周日表示，英国若在6月23日的公投中决定留下，在欧盟的影响力将会得到增强。最近的民调显示，留欧和脱欧两个阵营的支持率几乎旗鼓相当。
周六发布的两项民调显示了不同结果，其中一项显示留欧阵营领先两个点，另一项显示脱欧阵营领先一个点。
卡梅伦在接受BBC电视采访时强调留欧的好处。“如果我们在6月24日醒来发现英国留下了，那么在欧盟的威信将会增强，”他说。“没有其他国家做过我们所做的事，(为改善欧盟成员国条件)重新进行磋商、举行公投，然后人民将会知道，英国的愿望...将会直接上传到最高层。”
卡梅伦重申他在接受一家报纸采访中的警告，称如果英国投票离开欧盟，养老金和英国国民保健制度(NHS)可能会被削减。
他表示，谈论退欧的潜在风险，是他的职责所在，而留在欧盟的理由则是“充分有力、勇气可嘉、爱国且正面的”。
“如果我们投票决定留下，我认为实际上会迎来一波投资热潮，”他说。“有责任在我们国家雇佣员工并生产东西的企业，会想要做更多的事、雇更多人和生产更多东西...如果我们投票决定退出，那就有10年的不确定性。”
周五晚发布的ORB民调显示脱欧阵营支持率急剧上升，领先留欧阵营10个百分点，随即英镑兑美元下跌达1.2%。
摩根大通表示，对上周的四次民调分析得出，留欧阵营的支持率领先5.1个百分点，预计到公投前最后两周领先优势还可扩大。
“从历史经验看，维持现状的偏好应开始让民调结果偏向于‘留欧’，”该投行在周日的客户报告中说。(完)
(编译 郑茵 审校 龚芳)
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普选定亿万富翁罗斯(Wilbur Ross)来帮助实施他的贸易政策，而根据路透获得的美国劳工部数据，罗斯在一定程度上是靠着把上千美国工作岗位转移到海外的企业经营方式起家的。
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路透柏林1月16日 - 德国总理默克尔周一称，欧洲的命运掌握在欧洲自己手中。这是默克尔对美国当选总统特朗普的言论作出的回应，特朗普此前在一家报纸采访中称他认为继英国退欧后，还有其他国家会脱离欧盟。