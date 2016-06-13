若公投决定“留欧” 英国在欧盟的威信将增强--卡梅伦

路透伦敦6月12日 - 英国首相卡梅伦周日表示，英国若在6月23日的公投中决定留下，在欧盟的影响力将会得到增强。最近的民调显示，留欧和脱欧两个阵营的支持率几乎旗鼓相当。

周六发布的两项民调显示了不同结果，其中一项显示留欧阵营领先两个点，另一项显示脱欧阵营领先一个点。

卡梅伦在接受BBC电视采访时强调留欧的好处。“如果我们在6月24日醒来发现英国留下了，那么在欧盟的威信将会增强，”他说。“没有其他国家做过我们所做的事，(为改善欧盟成员国条件)重新进行磋商、举行公投，然后人民将会知道，英国的愿望...将会直接上传到最高层。”

卡梅伦重申他在接受一家报纸采访中的警告，称如果英国投票离开欧盟，养老金和英国国民保健制度(NHS)可能会被削减。

他表示，谈论退欧的潜在风险，是他的职责所在，而留在欧盟的理由则是“充分有力、勇气可嘉、爱国且正面的”。

“如果我们投票决定留下，我认为实际上会迎来一波投资热潮，”他说。“有责任在我们国家雇佣员工并生产东西的企业，会想要做更多的事、雇更多人和生产更多东西...如果我们投票决定退出，那就有10年的不确定性。”

周五晚发布的ORB民调显示脱欧阵营支持率急剧上升，领先留欧阵营10个百分点，随即英镑兑美元下跌达1.2%。

摩根大通表示，对上周的四次民调分析得出，留欧阵营的支持率领先5.1个百分点，预计到公投前最后两周领先优势还可扩大。

“从历史经验看，维持现状的偏好应开始让民调结果偏向于‘留欧’，”该投行在周日的客户报告中说。(完)