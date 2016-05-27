英国首相卡梅伦称从未暗地支持退欧 英国经济需要欧盟

路透日本伊势志摩5月27日 - 英国首相卡梅伦周五表示，他从来都不是一名不公开的英国退欧支持者，他并称，如果英国退出欧盟，将伤害英国经济前途，影响英国与一些国家的贸易协定，像是日本。

卡梅伦在七国集团(G7)会议驳斥有关他暗地支持英国退欧的说法。

“我从来都不是一个不公开的退欧支持者，”他在记者会上表示。

“我抱持绝对的热忱要达成正确结果，要在欧洲达成这项改革、同时继续作为欧洲的一部分。这符合英国的利益，一切都是为此。”(完)