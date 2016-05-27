英国首相卡梅伦称从未暗地支持退欧 英国经济需要欧盟

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透日本伊势志摩5月27日 - 英国首相卡梅伦周五表示，他从来都不是一名不公开的英国退欧支持者，他并称，如果英国退出欧盟，将伤害英国经济前途，影响英国与一些国家的贸易协定，像是日本。
卡梅伦在七国集团(G7)会议驳斥有关他暗地支持英国退欧的说法。
“我从来都不是一个不公开的退欧支持者，”他在记者会上表示。
“我抱持绝对的热忱要达成正确结果，要在欧洲达成这项改革、同时继续作为欧洲的一部分。这符合英国的利益，一切都是为此。”(完)
(编译 蔡美珍；审校 高琦/张若琪)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。