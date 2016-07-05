英国脱欧令资金成本大降 短期利好风险资产--建银国际

路透香港7月5日 - 投行建银国际周二称，英国脱欧的消息令到全球资金成本大幅下降，短期利好风险资产，尤其看好未来3-6个月新兴市场股票，料将跑赢成熟市场。

建银国际证券研究部策略师Mark Jolley在记者会上称，英国脱欧是反体制转变的一个重要里程碑，长远是一个灾难，但对短期投资有利，在可见将来全球经济体将采取更加宽松的政策，全球资金成本大幅下降。

“未来3个月股市将有不俗表现，因负利率环境持续。”他并指出，从投资周期的角度来看，市场已步入早期下行周期，投资者信心开始减退，何时进入衰退期则是未知之数，因此建议在现阶段增持新兴市场股票、能源及商品，减持美元、成熟市场股票、美国国库债券及贵金属。

他说，“上半年能源和商品市场升市乃正常的周期表现，我不认为已经见顶，未来数年世界投资环境不会转好，因此周期性和防守性的投资仍将并驾齐驱。”

他指出，全球市场面临的关键风险在于欧洲和日本的负利率政策是否能够维持，而负利率对这两个地区的银行业和保险业都造成了巨大的压力，金融股的股价较2008年全球金融危机时期更低。

就中港股市，建银国际证券研究部董事总经理及联席主管苏国坚称，美元可能短暂见顶，导致成熟市场股市出现获利回吐，债券孳息率反弹令债价下跌，有机会令资金留守亚洲，而流动性高和市值较大的香港市场可望受惠。

“有好多钱已经不敢泊在欧美，因担心货币贬值，而英国脱欧的具体后果可能在明年浮现，相信很多资金在未来3-6个月将留守在亚洲股票、高息债券及能源等资产类别。”他说。

建银国际预期，恒生指数.HSI和国企指数.HSCE至今年底将分别达到22,000点和9,700点，相当于预测市盈率10.4倍和7.7倍，并较现水平约有6%及12%的潜在升幅。

该行建议增持汽车、IT、能源、电信、医药和内房板块，减持金融（除内银、内房）、工业、必需消费品、非必需消费品（除汽车）。（完）