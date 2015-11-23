《路透精英汇》英国退欧或致市场动荡 央行若加息或难抉择

图为英国和欧盟旗帜。 REUTERS/Tobias Schwarz

路透伦敦11月23日 - 投资机构高层人士称，英国市场甚至还没有开始考虑英国有可能明年公投退欧，这加剧了一切都在投票时间临近时爆发的风险，并使英国央行可能加息的时机变得复杂。

在本周关于2016年投资前景的路透峰会上，全球资产管理人士表示，由于公投没有确定时间，“英国退欧”的正反意见比例越来越相近，这一接近势均力敌的民调结果到目前为止都没有引起多数市场人士关注。

市场未逐渐消化这一风险，对来年英国公债、股市和英镑走势构成了又一重大不确定因素。投资者担心一旦公投时间真的确定，市场可能会出现震荡，这种担忧也给广为预期的英国央行明年加息的前景蒙上了阴影。

目前为止，市场仅有轻微的紧张情绪。对冲价格大幅波动的一年期英镑/欧元外汇期权隐含波动率上周跳涨至三年半高点。

一年期英镑/美元隐含波动率触及七个月高点。

但在英国股市和债市、乃至英镑现汇行情中，很难看出有与英国退欧有关的溢价。

“英退并没有真的被积极讨论--我们说过这(英退)是决定我们投资策略的核心部分，但围绕该话题的讨论还没有达到这个程度，”霸菱资产管理首席投资官Ken Lambden在路透投资展望峰会上称。“我认为不会有人真的相信会发生。”

“所以如果随着进程推进，民调开始显示这即将变为现实，我想英镑将会极度疲软，”Lambden称。长期影响可能比较温和，但不能排除短期内会带来严重冲击。

英国首相卡梅伦承诺在2017年底前就英国在欧盟的去留问题进行公投，不过投资者押注公投将在明年年中或年底前后进行。

央行总裁卡尼本月稍早基本上排除了2016年初升息的可能，称如果明年全年利率保持不变，通胀从接近零水平上升可能比较缓慢。下半年进行英退公投从而引发动荡的风险可能迫使他进一步延后升息时间。

公投具体日期未定的情况下，市场分析师认为英国央行明年夏季将把利率从历史低位调升，不过市场行情显示升息可能在年底某个时候。

但公投日期一旦确定，一切都可能改变。

“卡尼深切希望不要出错，我认为他想要一份没有瑕疵的履历，”安本资产管理(ADN.L)投资长Anne Richards表示。

“如果他在英国举行退欧公投之前升息，这可能减缓经济增长。这个风险比宣布‘让我们顺其自然，看看英退的结果’还大。”

德意志银行策略师Oliver Harvey告诉客户，秋季公投，再加上明年加速收紧财政政策，可能无限期推迟英国央行的升息计划。

“政策退出的窗口现在可能已经关闭，”他说。“如果没有180°的大转弯，货币政策委员会现已放弃了明年上半年升息的选择。问题在于之后时间可能就太晚了。”

**非“末日大决战”**

数位资产管理经理表示，随着公投的临近，英镑可能特别脆弱，甚至比去年苏格兰独立公投之前还要不堪一击。

但许多人认为英国退欧造成的冲击可能只是暂时性的，而且英镑剧烈波动本身，可能为英国央行在英退公投后提供收紧政策的时机，市场的下跌应会有限。英国央行一再提及英镑过强是不升息的一个原因。

英仕曼集团(Man Group)总裁Luke Ellis表示，英镑兑美元若跌至1.45美元，将提供买入机会。

但他提醒称，如果公投前英国央行基于英镑贬值而上调利率，那么英国民众投票赞成留在欧盟的话，英镑可能大幅上涨，从而压低通胀。他指出，和升息一道，那将对英国经济造成“双重”打击。

Pictet资产管理公司跨资产策略主管Percival Stanion表示，英国退出欧盟对于长期内的英国经济而言不会成为“末日大决战”。但肯定会对内部投资决策造成重大干扰，金融业和市场将可能比较脆弱。Stanion认为英国退出欧盟的可能性有30-40%。

Columbia Threadneedle Investments投资总监Mark Burgess称，投票退出欧盟将损及伦敦作为全球外汇交易中心的地位。“伦敦将会失去市场，法兰克福抢占地盘不足为奇。”

鉴于英国央行守卫金融系统稳定性以及管理货币政策的双重职责，公投造成的附带结果或将给其带来许多头疼的问题。

Standard Life Investments投资总监Rod Paris怀疑英国央行可能会受到公投的制约，即便退出欧盟“可能无益--给投资者带来不确定性”。英国央行需要确信，公投结果将对市场和经济造成持久影响，从而其应该大幅调整货币政策路径。(完)