英国退欧或对中英金融服务项目造成不利影响

路透香港6月25日 - 英国公投作出退出欧盟的选择令人震惊，这有可能给中英之间业已达成的一系列金融服务项目造成不利影响。

在英国上周就是否应该留在欧盟而举行的公投中，有52%的选民投票支持退出欧洲，这让原先预计英国会留在欧盟的贸易公司和博彩公司有些不知所措，并引发了全球市场震荡。

如今的英国面临着长期不确定性，英国政府将开启长达两年的进程，就英国与欧盟之间的关系重新进行谈判。而在欧盟内部商品和服务是可以自由流动的。

上周五的投票结果还有可能让英国与中国之间日益增进的金融服务关系被重新定义。作为中英经济财金对话(EFD)的一部分，中国已经同意双方在数个项目上合作。该对话旨在加强两国的经济联系，而英国在欧盟的会员身份是其主要基础。

除了中国的战略性基础设施投资外，去年英国政府和中国国务院副总理马凯还宣布进行伦敦与上海证券交易所互联互通可行性研究，及“强化”伦敦做为人民币清算中心的措施，并承诺帮助几家中国金融企业在伦敦建立分支等。

英国财政部表示，去年的协议使中英双方关系进入“黄金年代”。但消息人士及谘询顾问称，如今由于英国未来进入欧盟单一金融市场的前景充满变数，使中英间的这些项目也存疑。

谘询顾问公司Cicero集团驻新加坡的高阶主管Andrew Naylor指出，“中国基于两国对话在英国的投资侧重基础建设项目，我认为这不应会因为英国退出欧盟而有改变；但与中国在金融服务项目的合作现在就大有风险。”

中国外交部发言人华春莹周五在北京记者会被问及“英退”对EFD的影响时表示，“我想有关国家都需要时间对这个新情况进行认真研究。”

“我们愿意继续同英国合作，推动两国务实合作取得进展。同时，我们也会继续积极发展同欧盟关系。”

中国国务院新闻办公室、中国财政部和英国财政部都未立即回应置评要求。(完)