英国脱欧对中资企业对外投资有一定影响 但属短期--中国商务部（更新版）

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路透北京7月5日 - 中国商务部新闻发言人沈丹阳周二表示，英国脱欧对中国企业对外投资带来一定影响，但冲击有限，国际商机仍然很多，相信中国对外投资还是会保持积极稳妥发展趋势。

他在商务部举行的新闻发布会上称，中国将密切关注英国脱欧公投后局势发展和相关影响，欧盟是中国第一大贸易伙伴和重要投资合作伙伴，英国是中国在欧盟内的第二大贸易伙伴，中国愿意与中欧中英深化合作。

“短期来看英国脱欧确实导致金融市场动荡，给中国企业对外投资带来一定影响，但我认为这种直接冲击是有限的。”他称，国际投资环境会日趋明朗，新的投资商机还很多，有理由相信中国企业对外投资还会保持积极稳妥发展趋势。

今年前五个月，中国境内投资者共对全球151个国家和地区的4,136家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资735.2亿美元，同比增长61.9%。

沈丹阳还在发布会上指出，中国钢铁生产以满足国内需求为主，并不鼓励大量出口，甚至还采取措施加以控制，例如钢铁出口的退税率低于17%的增值税率。若将钢铁产量和出口量对比，更会发现出口量其实很小。

他表示，作为钢铁大国，中国最希望国际钢铁市场的稳定。去年1-5月中国钢材出口量同比增长为近30%，而今年同期只有6.8%的小幅增长，增幅同比回落了22%。今年5月，中国钢材出口虽然保持增长，但是环比只增长3.7%，这个趋势说明，中国对国际钢铁市场的稳定正在做出贡献，而非伤害。（完）