英国脱欧后中国资本投资伦敦房地产热情没有减退--仲量联行

路透上海4月27日 - 英国去年6月意外决定脱离欧盟后，一度对伦敦房地产市场产生冲击。不过国际物业顾问--仲量联行中国国际住宅部华东区总监刘艺淇周三稍晚表示，包括中国高净值人士在内的中国投资人，对于伦敦房地产的投资热情依然不减。

她指出，在个人海外房产投资领域，伦敦的受追捧程度一直稳居前列。根据仲量联行国际住宅部华东区2016销售报告显示，去年，英国是最受他们的客户追捧的国家，其中伦敦稳居首位，在所有海外置业城市中占比达61%。

“脱欧带来的最大的影响是英镑下跌，这使得投资英国的成本大大降低，这对全球投资者来说，反而是投资英国的好时机。”她说，英国脱欧公投至今已有快一年时间，但是这并没有影响到英国的经济发展，相反英国经济却有了一定幅度的提升，同时，英国的失业率也在明显降低。

英镑汇率近期已企稳，英镑兑美元稳在1.28美元附近，较去年10月的低点已涨逾一成，但较脱欧前仍有约15%的跌幅。

除了脱欧因素外，刘艺淇认为，伦敦作为全球金融中心城市，长期以来，凭借教育环境优越、文化历史悠久、房地产市场制度健全、低首付低利率被投资者视为最理想的投资置业地区之一。

她透露，当前中国客户最为青睐的房地产类型分别为公寓、别墅和办公商铺，最喜欢选择市中心、华人区或学区购置房产。

仲量联行联手英国金丝雀集团，近日在中国巡回推介位于伦敦新金融中心--金丝雀码头的高档公寓One Park Drive。

无独有偶，具台资背景的中国投资机构--祺翔资本首席执行官（CEO）厉馥华周三亦表示，英国房地产是当前全球投资的一个安全避风港。

她指出，英国伦敦是全球最古老及最大的金融中心，云集大量国际级金融机构；法律制度健全，税务系统非常成熟。过往十年英国房地产及汇率表示相当稳健，且英国不少城市的房地产供应仍有不小缺口。

祺翔资本正与英国老牌地产管理机构--麦凯菲资产管理集团合作，成立一家英国工业仓储地产投资计划，首期规模预计为10亿元人民币。（完）