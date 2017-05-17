英退贸易协议或需欧盟各国议会全部认可方能生效

韩国军方周二将与美国举行联合军演 美国B-1B轰炸机参加
路透首尔6月20日 - 韩国空军一名官员称，韩国军方计划在周二与两架美国超音速B-1B Lancer轰炸机举行联合军演，这是预定演习的一部分。
路透布鲁塞尔5月16日 - 根据周二的一项法律判决，英国可能得等待、甚至寄望其他每个欧盟成员国的立法机构全部给予许可，才能从任何退欧后的自由贸易协议中全面受益。
欧洲法院(ECJ)周二裁定，欧盟在2014年与新加坡达成的自贸协议在未获得欧元区33个国家级及区域议会批准之前将不能全面生效。这项裁决也可能导致其他一系列欧盟贸易协定遭到推迟及阻碍。
欧盟执委会原本希望欧盟可在不需咨询议会的情况下自由执行协议--各国政府在欧盟也有话语权。比如去年比利时瓦隆尼亚区(Wallonia)议会就差点毁了欧盟与加拿大的贸易协定。
欧盟最近一个生效的重大贸易协议是与韩国签订的，该协议就花了五年时间才获得批准。
欧盟执委会称，这项关于欧盟与新加坡自贸协议的法律裁决，厘清了欧盟和各国政府权力之间的分野。
英国政府的一位发言人回应置评请求时只是称，英国希望欧盟-新加坡贸易协议现在就能实施。
英国希望达成一份贸易协定，在2019年3月脱离欧盟后即刻保留目前进入欧洲单一市场的大部分通道。但欧盟谈判代表曾警告，要达成此类协议总共可能需要花费十年甚至更长时间。
与英国的任何贸易协定都需要获得欧盟27个成员国政府的批准，但欧洲法院的裁决表明，根据协议内容，各成员国议会也具有否决权，另外还有比利时的五个地区议会，例如瓦隆尼亚区和讲德语的东比利时区。
“如果英国希望与欧盟签署一份快捷贸易协议，而协议又落在欧盟成员国政府的权力范围内，那么该协议可能必须获得每个成员国的批准。这不是个容易的任务，”环保维权组织ClientEarth的贸易律师Laurens Ankersmit称。
Linklaters律所的国际贸易部门主管Nicole Kar表示，欧洲法院的这项裁决是20年来对欧盟贸易政策影响最为重大的一个，将对未来的英国-欧盟协议产生“巨大影响”。
她表示，英国将需决定是想达成一份较为温和但可能获得支持的协定，还是一份尽可能最全面的但受限于成员国的协议。(完)
(编译 李婷仪/许娜；审校 白云/王兴亚)
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