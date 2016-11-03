英国高等法院裁决政府需获议会同意才能启动退欧程序

潘基文支持率在韩国总统热门人选调查中排第二--盖洛普韩国

路透首尔1月13日 - 盖洛普韩国(Gallup Korea)周五发布的一项关于韩国总统热门人选的调查显示，前联合国秘书长潘基文的支持率排名第二，落后前民主党党首文在寅落后11个百分点，后者的支持率为31%排在首位。