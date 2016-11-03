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时事要闻 | 2016年 11月 3日 星期四 18:47 BJT

英国高等法院裁决政府需获议会同意才能启动退欧程序

路透伦敦11月3日 - 英国高等法院周四裁决，英国政府需获得议会同意，方能启动退出欧盟程序。

法院准许政府对此裁决提出上诉，英国政府一名代表律师表示，最高法院已排定12月5-8日听取此案。(完)

(编译 蔡美珍；审校 于春红)

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