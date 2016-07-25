英退料将使今年德国经济增幅减少0.1个百分点--IFO分析师

现代汽车将美国投资计划提高50%至31亿美元

路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。