英退料将使今年德国经济增幅减少0.1个百分点--IFO分析师

雷诺汽车2016年汽车销量创纪录高位 预计将进一步增长
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透慕尼黑7月25日 - IFO分析师Klaus Wohlrabe周一告诉路透，英国公投退出欧盟的影响可能会将德国今年经济增幅减少0.1个百分点。
他并称，因此今年德国经济料增长1.7%，低于IFO此前预估的1.8%。
但Wohlrabe表示，“英退及其它因素导致的不确定性只会影响到部分领域。”
他表示，上周德国接连发生四次袭击事件可能对未来数月经济信心构成打击，但他表示预计美国大选和土耳其政局因素不会影响到德国的企业景气指数。(完)
(编译 刘秀红；审校 李婷仪)
路透巴黎1月17日 - 法国雷诺汽车(Renault)报告称，其2016年汽车销量创纪录，得益于欧洲及伊朗等海外市场销量增长。该公司预测今年销量会进一步增长。
路透香港1月17日 - 国际物业顾问--仲量联行周二发表分析报告指出，2017年商业地产投资将保持活跃甚至回升，因机构投资者集中寻求回报率高的机会，直接投入商用物业，预料全球投资总额将按年增加7.7%至7,000亿美元。
路透首尔1月17日 - 韩国现代汽车集团周二宣布，计划未来五年将在美国的投资提高50%至31亿美元，并可能在美国建设一座新厂。现代是继特朗普威胁对进口汽车征税之后最新一家宣布在美国新投资计划的车企。