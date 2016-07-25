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国际财经 | 2016年 7月 25日 星期一 16:55 BJT

英退料将使今年德国经济增幅减少0.1个百分点--IFO分析师

路透慕尼黑7月25日 - IFO分析师Klaus Wohlrabe周一告诉路透，英国公投退出欧盟的影响可能会将德国今年经济增幅减少0.1个百分点。

他并称，因此今年德国经济料增长1.7%，低于IFO此前预估的1.8%。

但Wohlrabe表示，“英退及其它因素导致的不确定性只会影响到部分领域。”

他表示，上周德国接连发生四次袭击事件可能对未来数月经济信心构成打击，但他表示预计美国大选和土耳其政局因素不会影响到德国的企业景气指数。(完)

(编译 刘秀红；审校 李婷仪)

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