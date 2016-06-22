若英国退欧 丹麦及芬兰恐陷入衰退--丹麦丹斯克银行

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透哥本哈根6月22日 - 丹麦丹斯克银行周三表示，若英国退出欧盟，可能引发丹麦及芬兰今年稍晚陷入衰退，并将使得北欧地区2017年经济成长率削减1个百分点。
该行分析师团队在一份研究报告中指出，“我们的最佳预估是，2016年下半年经济成长将陷入苦战，届时丹麦和芬兰可能陷入衰退。”
若英国在周四公投中决定离开欧盟，那么整体北欧地区明年经济成长可能放缓0.5至1个百分点。
丹斯克银行称，“丹麦将因为与欧洲经济密切连结而受创，瑞典和芬兰则将因为投资财出口的倚赖程度而受害，挪威则可能为油价下跌所苦。”(完)
(编译 张明钧; 审校 孙茉莉)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。