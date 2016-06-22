若英国退欧 丹麦及芬兰恐陷入衰退--丹麦丹斯克银行

路透哥本哈根6月22日 - 丹麦丹斯克银行周三表示，若英国退出欧盟，可能引发丹麦及芬兰今年稍晚陷入衰退，并将使得北欧地区2017年经济成长率削减1个百分点。

该行分析师团队在一份研究报告中指出，“我们的最佳预估是，2016年下半年经济成长将陷入苦战，届时丹麦和芬兰可能陷入衰退。”

若英国在周四公投中决定离开欧盟，那么整体北欧地区明年经济成长可能放缓0.5至1个百分点。

丹斯克银行称，“丹麦将因为与欧洲经济密切连结而受创，瑞典和芬兰则将因为投资财出口的倚赖程度而受害，挪威则可能为油价下跌所苦。”(完)