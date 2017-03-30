英国退欧悬崖：没办法“如常做生意”

路透日内瓦3月29日 - 英国若在两年协商期限内未能与欧盟达成贸易协定，则将采用世界贸易组织(WTO)协议规定，这将带来一连串新的协商及复杂难题。

简言之，英国不论是否打算这么做，都得将所有国家一视同仁，从俄罗斯的出口商、巴西的律师以及美国的广告商等都是如此。而这当中也包括了欧盟的前同僚、供应商及客户。

英国政府认为，若无法与欧盟达成新的协议以让商业连结延续下去，将把WTO规定视为预设退路。但在时间有限、且协商千头万绪的情形下，英国首相特雷莎·梅(文翠珊，Theresa May)已表示，没有达成协议总比达成糟糕的协议要好。

然而采用WTO规定，将引来全新的复杂难题。

首先，采用WTO规定后，若英国允许部分国内企业维持旧有和欧盟的贸易模式，距离相对较远的国家如中国、俄罗斯及印度将一夕之间拥有采取法律行动的权利，可以威胁祭出制裁。

有可能会出现一场法律混战，但作为英国和欧洲大陆之间航空基础的开放天空协议已经失效，试图解决该问题的律师们在欧洲大陆跨国无缝工作的权利可能会遇到之前不常见的限制。

主要原因在于，如果不能与欧盟达成新的贸易协定，英国对欧盟的开放程度将不准许高于对其他世界贸易组织(WTO)成员的开放程度。

WTO的“最惠国”原则意味着给与所有参与者同等待遇，不仅是在进口关税方面，而且还包括保险、电信、工程和交通等跨境服务。

“英国将必须对所有人一视同仁，”萨塞克斯大学下属英国贸易政策观察团(UK Trade Policy Observatory)的经济分析师Ingo Borchert表示。

只有达成经WTO批准的新的贸易协议，才能取消有关“最惠国”的要求。

“如果不能达成协议，那么英国可以自由实施其贸易政策。不管政策内容如何，将是非常有局限性的，或者将是非常宽泛的，但不管怎样，必须给与法国、美国和印度的公司相同的待遇。”

英国民众(至少支持退欧的民众)对达成贸易协议持乐观态度。

“若我们碰巧不能达成协议，我们也完全没问题，但我确信我们会(达成协议)，”英国外交大臣约翰逊本月稍早向英国ITV表示。

英国政府表示，我们有意与欧盟达成贸易协议。

“我们已明确表示，我们将与欧盟达成一项大胆而又宏伟的贸易协议--从而给予英国企业在欧洲市场进行贸易和运营的最大自由度，同时让欧洲企业在英国也能拥有同样的待遇，”英国政府的一位发言人说。

但很多贸易专家认为，英国要与欧盟其他27个成员国均达成一致面临挑战，这意味着最可能出现的结果就是“达不成协议”，尤其是在欧洲希望先结束围绕英国退欧条件的讨论，然后才会开始商谈未来安排的情况下。

“我们无疑在朝着WTO选项迈进，”日内瓦高级国际关系及发展学院的国际经济学教授、贸易协议专家Richard Baldwin上周向学者和贸易外交人员表示。

**大胆和雄心**

退欧后英国的WTO成员条款还没有敲定，因为英国需要就自己的“承诺表”(schedules)达成协议。

一个适用于全球各国的贸易政策，开放度要比英国目前在欧盟内部的贸易条件低得多。英国约44%的出口面向欧盟地区。

White & Case资深WTO事务顾问David Hartridge表示：“达不成协议意味着我们没有持续享受优惠待遇的法律基础。”

与此同时，有可能遭遇最大冲击的领域集中在几个没有WTO安全网的行业，比如航空业，英国不得不退回到加入欧盟之前的双边航空服务协议。

这种WTO的变化不仅会影响到英国与欧盟的贸易，还会影响到与欧盟有服务贸易协议的全部国家，比如韩国、墨西哥和智利。

英国可能会继续承认某些欧盟资格和认证，不过其也将不得不承认其它WTO成员国的同等标准。(完)