英国若脱欧 不会产生严重问题--ECB管委诺沃特尼

路透法兰克福5月25日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对一家德国报纸表示，英国若退出欧盟，对金融体系不会造成问题，因为此事已经讨论了一段时间了。

“如果最终这(英国脱欧)真的发生了，谁会吃惊呢？”南德日报周三发表的专访中援引诺沃特尼的话说。

诺沃特尼还称，他预计欧洲央行即将展开的压力测试不会产生负面结果。

当被问及一些银行是否将在压力测试中失利时，他对该报称，“我认为不会有什么大问题。”(完)