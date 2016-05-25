英国若脱欧 不会产生严重问题--ECB管委诺沃特尼

日本4月出口连增第五个月 海外需求可能会支持经济稳步复苏
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透法兰克福5月25日 - 欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼对一家德国报纸表示，英国若退出欧盟，对金融体系不会造成问题，因为此事已经讨论了一段时间了。
“如果最终这(英国脱欧)真的发生了，谁会吃惊呢？”南德日报周三发表的专访中援引诺沃特尼的话说。
诺沃特尼还称，他预计欧洲央行即将展开的压力测试不会产生负面结果。
当被问及一些银行是否将在压力测试中失利时，他对该报称，“我认为不会有什么大问题。”(完)
(编译/审校 郑茵/于春红/艾茂林)
随着全球经济增长获得动能，日本出口料将继续增加，但对于美国总统特朗普誓言采取贸易保护主义政策的担忧，让依赖出口的日本经济前景笼罩阴云。
路透利雅得5月21日 - 石油输出国组织(OPEC)和其他产油国有望在周四的会议中同意延长减产协议，沙特称大多数参与方都支持这项抑制全球供应过剩的计划。
“宏观经济环境乐观，譬如国内外销售形势更加亮丽、低利率以及能源价格温和上涨，暗示今年余下时间里，整体经济的上行势头应会延续；尽管和第一季相比，动能会有所减弱，”报告称。