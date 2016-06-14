独家：若英国决定退欧 欧洲央行将承诺出手支撑金融市场--消息

路透法兰克福6月14日 - 知情官员对路透表示，如果英国公投结果为退出欧盟，欧洲央行将公开承诺同英国央行合作支撑金融市场。

这些准备工作体现了6月23日英国公投前夕各方的高度戒备状态。公投将有助于明确英国在贸易和国际事务方面的前景，并重塑欧盟格局。英镑和欧元下跌，因市场担心英退可能令欧盟重陷衰退。

据消息人士称，如果6月24日清晨计票结果显示英国人选择退出欧盟，那么欧洲央行将会发表这样一份声明，其目的是要支持整个欧洲的投资者信心并减轻市场的进一步不安。

“将会有一份声明出炉，极尽所能维持充足的市场流动性，”一位要求匿名的央行高级官员表示。

消息人士称，欧洲央行的承诺将涉及动用与英国央行的外币互换额度，允许欧元和英镑的互换，有效地为欧洲银行业者无限额提供两种货币的资金。

欧洲央行和英国央行拒绝置评。

英国央行上月表示，公投可能带来的“高度不确定性”会使得银行更加难以动用常规外汇资源，央行将继续评估包括外汇互换在内的业务操作。

在金融危机期间以及美国“9·11事件”之后，欧洲央行曾与美国联邦储备委员会(美联储/FED)共同进行过类似安排以释放出更多美元。

在英国作出退欧选择之后向银行提供额外资金，将会缓解银行压力并降低出现恐慌情绪的可能性，6月24日也就是周末来临前的周五，金融市场将会消化英国公投的结果。

**市场影响**

除了向银行释放资金以外，欧洲央行所能做的比较有限。如果进一步扩大印钞，可能会遭到德国等国家的质疑。量化宽松措施已经给市场带来了逾1万亿欧元资金，已令市场饱和，而能买的债券和证券也渐渐买得差不多了。

只有英国退欧对市场的影响给该地区经济构成长期压力时，才会考虑采取上述措施。

公投前后的那几天里，欧洲各国央行总裁将举行一系列会议，其中一些与公投毫无关系。这些会议或许是他们微微调整对公投反应的机会。

欧洲央行总裁德拉吉和其他欧洲国家央行总裁将于6月23日在法兰克福举行会议，那天英国选民将进行投票。

英国央行称，总裁卡尼将不会出席那天的会议，但也没有立即说明谁会替卡尼参加这次会议。

两位知情人士称，欧元区19国的央行总裁还安排在公投次日举行电话会议，商量如何对公投做出回应。会后将发布一份声明。

在公投过后的那个周末，全球央行总裁将在瑞士参加国际清算银行(BIS)年会。

英国央行已经安排在公投之前通过向银行提供廉价资金，来避免公投前可能出现的流动性紧缺。(完)