欧盟成员国地位有助于保障英国的能源供应--英国能源大臣

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦3月24日 - 英国能源大臣拉德（Amber Rudd）周四将表示，英国的欧盟成员国地位有助于保障英国的能源供应，防范俄罗斯限制天然气供应的威胁。
她作此番言论是英国政府的努力之一，政府试图劝说英国民众在6月23日的公投中选择留在欧盟。赞成与反对英国脱欧的公众意见平分秋色，还有很多民众尚未决定。
拉德将在演讲中指出，英国依赖进口天然气“并不是没有风险”，而欧盟成员国地位会使英国在出现供应纠纷时拥有更大的谈判砝码。
欧盟约30%的天然气由俄罗斯提供，去年英国最大的能源供应商英国森特理克集团（Centrica）签署的单一供应协议意味着当时俄罗斯天然气工业股份公司（Gazprom）将满足英国9%的天然气需求。
“我们看到了俄罗斯等国利用天然气供应作为外交政策工具，威胁切断供应或大幅提价，”据演讲预摘，拉德将作如此表述。
“我们不能让我们的能源安全被绑架，成为让欧洲屈服的政治棋子。通过欧盟内部的合作，每个成员国都能阻止这样的情况出现……直白地说，当涉及到俄罗斯天然气的时候，如果团结我们就能站着，如果分裂我们就会倒下。”
她还将提到退欧将威胁对英国能源行业的外国投资。（完）
编译：李富强 发稿：王琛
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