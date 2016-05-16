独家：英国退欧前景疑云笼罩 德国企业削减投资

路透柏林5月13日 - 随着英国对其欧盟身份举行表决日期的临近，德国企业缩减对英投资，德国业界疾呼，如果英国退出欧盟，将会打击两国经济。

路透看到的德国央行数据显示，今年第一季德国对英国的外商直接投资(FDI)较前季下滑6%，至44亿欧元(50亿美元)，2015年对英投资较上年已经骤降逾40%。

“如果英国退出欧盟，对于在该国从事经营活动的德国企业意味着不确定性，”德国BDI工业联盟主管Markus Kerber表示。

“企业对此做出反应，他们推迟或缩减投资。”

Kerber说，如果英国退出欧盟，至少未来两年将产生严重的法律不确定性，给两国带来经济风险。他的这番讲话折射出德国企业和投资者在英国公投之前的顾虑。

根据民间组织German Industry UK的数据，德国企业位居英国最大的外国投资者行列，在英国设有2,500家子公司，有大约50万名英国雇员，涉足金融服务、制造、交通运输、能源及零售等众多行业。该组织成员包括大约100位德国占多数股权的英国公司的执行长。

英国若退出欧盟，受影响的将不只是本国经济。

DZ Bank的研究显示，英国退出欧盟还可能让德国经济到2017年底损失掉450亿欧元，因为在中国等新兴市场的需求已然放缓之际，德国出口将受到进一步冲击。

2015年，德国企业对英国的商品出口价值约890亿欧元，英国成为其第三重要的出口目的地。同时，德国自英国的商品进口价值约380亿欧元，贸易顺差大约为510亿欧元。

英国是继美国、法国、荷兰和中国之后的德国第五大贸易伙伴，两国去年贸易总额高达1,275亿欧元。德国是英国最重要的贸易伙伴，排在美国之前。(完)