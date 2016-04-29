独家：英国若选择脱欧 欧盟无意在退出前与之协商新关系--消息

路透布鲁塞尔4月28日 - 如果英国人在6月公投中决定脱离欧盟，那么欧盟将坚持在双方速速分手后，才会着手建立新关系。

了解欧盟思路的消息人士周四对路透说，欧盟无意延长里斯本条约中规定的两年脱欧协商期；而新的贸易伙伴关系却需更多年才可能达成。

欧盟不拖泥带水的态度，表明英国可能在脱欧初期，享受不到其最大贸易伙伴给予的优惠待遇。这将与支持脱欧阵营所说的背道而驰。脱欧支持者称英国在正式离开欧盟之前，将可获得特殊地位从而确保其市场准入资格。

欧盟高官称，尽管民调显示去留的支持率很接近，但他们仍有信心预计，英国人最终将在6月23日公投中决定留在自1973年就加入的欧盟。

不过，一位消息人士告诉路透，万一公投结果是脱欧，欧盟执委会初步准备在6月26日罕见地在周日开会以拟定相关策略。

届时，欧盟领袖将在两天后与英国举行简短峰会，而英国料将在峰会上提出正式的退出通知。根据执委会的一项提案，其他27个欧盟成员国之后将在没有英国代表出席的会议中决定如何进行英国脱欧的协商，并推动欧盟继续向前。

“尽快分手才合乎我们的利益。我们无意在头两年协商新条款，”一位消息人士说。

另外一位人士称，“越快解决越好。没有人想拖过两年。日子还是要过下去。”

由于英国脱欧的任何应急计划都具有很高的政治敏感性，两位消息人士均不愿具名。(完)