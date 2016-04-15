焦点：英国退出将广泛冲击欧盟经济 波及从预算到银行诸多领域

英国女王画像上的一枚两元面额欧元硬币与一枚一元面额英镑硬币，摄于2016年3月16日。 REUTERS/Phil Noble

路透布鲁塞尔4月14日 - 对于英国可能脱离欧盟(EU)一事，欧盟最大担忧是给欧洲一体化等议题造成政治冲击。但失去第二大经济体，可能也给欧盟造成巨大的经济冲击。

如果英国人在6月23日公投时选择离开欧盟，剩下的27个成员国将面临哪些主要经济风险，或者可能从中得到什么好处，如下所述。

**预算**

最为明显的是，没有了英国的贡献，欧盟预算将会不足，其他欧盟成员国至少必须得弥补一些。

2014年，英国对欧盟预算的总体贡献是141亿欧元，包括退税与来自关税的贡献。但是，英国也从欧盟收到了70亿欧元，主要是农业与地区补贴。这样算下来，英国退出后将留下71亿欧元(56.5亿英镑/79.9亿美元)的缺口需要弥补，略高于欧盟整体预算的5%。

作为欧盟最大经济体，德国将首当其冲，需要额外提供最多的资金。德国智库Ifo估计，规模将达25亿欧元。

根据国民总收入，德国是欧盟预算的最大贡献者，还有来自增值税、关税和糖税的额外贡献。

**贸易**

欧盟其他国家对英国的商品贸易顺差达到约1,000亿欧元，而英国的服务贸易顺差约为200亿欧元，与金融服务贸易顺差规模相当。

尽管根据世界贸易组织(WTO)规定，可能会征收进口关税，但税率应该大致在较低的个位数，即便汽车进口关税税率达到10%。

许多经济分析师预计，脱欧至少暂时会削弱英国经济成长，不确定性将打击内需并使得英镑走软，最终影响欧盟对英国的商品出口。在2014年年，对英国的商品出口占到欧盟其他国家GDP总额的2.6%左右。

英国的“需求冲击”，有一部份也来自可能重新征收进口关税。若来自英国的需求减少10%，可能导致欧盟其他国家GDP成长率减少0.26个百分点。

脱欧阵营表示，就算英国脱离欧盟，欧盟也会希望与英国达成自由贸易协定。

不过，花旗分析师Oliver Schulz认为，这可能让欧盟正中下怀，因为在贸易协定中，通常关注商品贸易更甚于服务贸易，尤其是金融服务。

以瑞士为例，瑞士金融服务业在该国GDP中的占比要超过英国的这个比重，瑞士也不享有进入欧盟金融服务市场的普遍优待，在金融服务业方面对欧盟一直是贸易逆差。

欧盟对英国的服务出口主要集中在旅游业，这块不太可能受到影响。

若英国脱欧，欧盟其他国家对英国的服务业出口料将增加，但考虑到英国在一些特定领域的优势，欧盟国家可能将不得不以更高成本来进口这些服务，或者就只能依赖于他们自己国内服务逊色一些的供应商，从而导致整体生产率的下滑。

**投资**

根据联合国贸易和发展会议(UNCTAD)的数据，在接受外国直接投资(FDI)方面，英国在欧盟国家中一直是吸引外资最多的国家，在2010-2014年间平均每年吸收约560亿美元的投资。欧盟伙伴国投资占比略低于一半。

根据EY的一份2015年报告，约72%的投资者认为，拥有入欧洲单一市场准入权对于保持英国对FDI的吸引力至关重要。

如果英国失去对欧洲单一市场的准入权，部分FDI很可能将转道流向其他欧盟国家。

**移民**

宣扬退欧人士的一个主要论点，就是限制来自其他欧盟国家的移工，尽管挪威和瑞士都被迫得接受人民自由移动以换取进入欧盟内部市场。

若英国真的为移民设限，则可能对东欧国家带来负面冲击，2015年底时英国约有120万名来自东欧的劳工。

2014年时，波兰、罗马尼亚及立陶宛分别有85.3万、17.5万及15.5万名人留滞英国，英国退欧也将使这些国家受到的影响最深。

反之，其他富裕西方欧洲国家，例如德国，则可能见到更多欧盟移民涌入。虽然这将造成政治难题，但或许将对经济有利。

**货币/银行**

若英国公投结果为退出欧盟，且假设英镑的确会因此而贬值，则在英国有业务的欧洲企业换算回欧元的获利将会下滑，尽管汇率波动不是什么新鲜事。

分析师也提到英国退欧有造成英国金融危机的风险，并在欧盟其他国家发生广泛的涟漪效应，尽管此一风险有限；根据花旗集团数据，欧盟的银行、企业、政府及家庭持有的英国资产相当于2013年区内生产总值(GDP)约46%，比2012年时持有希腊资产的比例多出好几倍。

**爱尔兰与比、荷、卢首当其冲？**

贝塔斯曼基金会(Bertelsmann Foundation)进行的研究试图分别列出英国脱欧对各国的影响，并基于各国对英国贸易的依赖程度，断定英国“软退出”(soft exit)对爱尔兰的影响比对英国更大。

比荷卢经济联盟和瑞典受到的打击排在第二位，对德国的影响可能非常有限，因为该国的汽车和其他制造业拥有很多其他市场。

**动态影响**

贝塔斯曼基金会的研究还观察了脱欧的“动态影响”，诸如可能导致的生产率损失，因为贸易开放程度降低会削弱国际竞争力，并减弱提高竞争力的动机。

考虑到这些动态影响，从长期来看，英国若脱离欧盟，则德国国内生产总值(GDP)将比英国留在欧盟的情况下要低0.3-2个百分点。(完)