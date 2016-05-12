英国退欧将损害英国、欧盟及全球经济--白宫顾问福尔曼

特朗普认为有关企业边境税调整的规定过于复杂--WSJ
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透柏林5月12日 - 白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)对德国一家报纸表示，若英国退出欧盟，将损害英国、欧洲及全球经济。
“你当然可以辩论英国退欧造成的损害究竟会是微小、中型或巨大，但这肯定会造成损害，特别是对英国民众，但也会损害欧洲民众及全球经济，”福尔曼接受德国商报(Handelsblatt)专访时称。
“我们现在不需要更多的不确定性，”他称。(完)
(编译 蔡美珍；审校 张若琪)
路透1月16日 - 华尔街日报(WSJ)周一报导称，美国候任总统特朗普表示，在众议院共和党提出的公司税计划中，有关边境税调整的规定“过于复杂”。
路透华盛顿1月16日 - 一名人士周一晚间简要介绍情况时向路透表示，通用汽车(General Motors)最早将于周二宣布向美国工厂投资约10亿美元的计划。该公司近来曾遭遇美国候任总统特朗普(Donald Trump)的批评。
路透达沃斯1月16日 - 全球企业执行长对经济及公司短期前景，比一年前更有信心，不过近期政治动荡的影响已成为他们心头最大的较长期隐忧。