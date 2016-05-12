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国际财经 | 2016年 5月 12日 星期四 14:41 BJT

英国退欧将损害英国、欧盟及全球经济--白宫顾问福尔曼

路透柏林5月12日 - 白宫经济顾问委员会主席福尔曼(Jason Furman)对德国一家报纸表示，若英国退出欧盟，将损害英国、欧洲及全球经济。

“你当然可以辩论英国退欧造成的损害究竟会是微小、中型或巨大，但这肯定会造成损害，特别是对英国民众，但也会损害欧洲民众及全球经济，”福尔曼接受德国商报(Handelsblatt)专访时称。

“我们现在不需要更多的不确定性，”他称。(完)

(编译 蔡美珍；审校 张若琪)

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