《分析》“分阶段谈判”：如何解读欧盟的英国退欧谈判指导方针

路透布鲁塞尔4月29日 - 欧盟领导人周六批准了为欧盟负责英国退欧事务谈判的首席代表巴尼尔(Michel Barnier)制订的指导方针，确定了欧盟27国希望在英国退欧谈判中达成的优先事项。

以下是这份八页指导方针的关键内容：

**分阶段谈判**

在可能于6月份开始的第一阶段谈判中，如果就2019年3月29日“有序退出”的各项条款达成共识方面取得“足够的进展”，那么欧盟27国就可以就如何开展未来的长期自由贸易关系展开谈判。

这代表欧盟强硬派立场与英国要求之间的妥协。强硬派希望首先达成全面的退欧协议，然后再进行贸易谈判；而英国则要求立即开始贸易谈判。

欧洲理事会主席图斯克(Donald Tusk)告诉记者，欧盟最早可在秋季评估进展情况是否“足够”；但一些官员指出，这最终将是政治性决定，并取决于巴尼尔的建议。

而巴尼尔的建议将取决于就英国对欧盟预算贡献的谈判进展情况，以及伦敦将如何对待现在生活在英国的大约300万欧盟公民。

**“过渡期安排”**

2019年3月后英国不必放弃作为欧盟成员国的所有好处，英国会有几年时间来缓冲人员和企业迁移的影响。但这种情况下，英国必须接受欧盟的规则，比如自由移民，并服从欧洲法院和其他欧盟机构的监督。

“任何这种过渡期安排都必须明确定义，限定时间，并且配合有效的执行机制。如果考虑将成员国资格有限期的延长，那么也需要实行欧盟现有的监管、预算、监督、司法以及执行工具和架构，”指南指出。

**“同心协力”**

欧盟27个成员国将同心协力应对英国分而治之的策略，并对英国首相特雷莎·梅关于不达成协议也要退欧的威胁采取强硬态度。欧盟认为，英国比欧盟更需要达成协议。

“按照‘要么万事具备，要么一事无成’原则，不能单独确定个别条款。欧盟将以统一的立场来对待谈判，并且只通过这些指南和谈判指令规定的渠道与英国接洽。为了不削弱欧盟的立场，围绕英国脱离欧盟的问题，单个成员国与英国不会有单独谈判。”

**拒绝倾销**

自由贸易会是一个很好的结果，但英国如果通过国家补贴，或者违反欧盟环境和劳工法规，抑或把自己变成避税天堂，以此为本国企业谋求竞争优势，那么就不应指望会得到这样的结果。

“任何自由贸易协议都应当是平衡、进取而且广泛的。但这并不等同于参与单一市场，或者成为其中一部分，因为这会破坏单一市场的完整性和正常运转。必须确保公平竞争环境，尤其是在竞争和国家帮助方面，这一点包括防范不公平竞争优势的措施，特别是通过税收、社会、环境及监管方面的措施和做法。”

“今后的任何框架，都应当确保欧盟的金融稳定，尊重其监管制度、标准及应用。”

**权益**

英国离开欧盟后获得的协议，不得好于留在欧盟时的协议--对于留在欧盟的其他国家而言，应该有所落差。指导方针强调，不能“只挑对自己有利的”，享有作为单一市场成员国的益处，却不接受欧盟工人的自由流动。

“维护单一市场的完整性不包括以逐个行业讨论的方式参与。非欧盟成员国并不承担与成员国同样的义务，不能享受与成员国一样的权益。在这一方面，英国政府承认单一市场的四项自由是不可分割的，不能‘只挑对自己有利的’，欧洲理事会对此表示赞赏。欧盟将保留在决策和欧盟法院方面的自主权。”

**“退欧的账单”**

首先英国必须承担欧盟提供担保造成的潜在损失中的份额。实际偿还金额可能要到英国退欧时才能准确计算出来。对欧盟而言，关键是今年就计算方法达成一致，然后在英国2019年3月退出时再把最新数据套入公式。

“单一金融结算应确保欧盟和英国均履行英国做为欧盟成员国期间的义务，结算应包括所有承诺以及负债，包括或有负债。该结算包括多年金融框架(2020年结束的欧盟七年预算，MFF)涉及的问题，以及与欧洲投资银行、欧洲发展基金和欧洲央行相关的问题。”

**“边境问题”**

欧盟不希望破坏北爱尔兰的和平，那里将成为欧盟新的陆地边界。欧盟也在关注英国在塞浦路斯的军事基地，并让西班牙对英属直布罗陀的命运有特殊的话语权。直布罗陀不属于英国，但在欧盟范围内。

“考虑到爱尔兰岛的特殊情况，需要灵活、富有想象力的解决办法，包括力争避免出现硬边界(hard border)的情况，同时尊重欧盟司法的完整性。在这种情况下，欧盟还应承认英国和爱尔兰之间现有符合欧盟法律的双边协议和安排。”(完)