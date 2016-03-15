英国工业联盟称80%的会员企业希望留在欧盟

美国经济继续温和扩张 制造业反弹且就业市场收紧－美联储褐皮书
路透华盛顿1月18日 - 美国联邦储备委员会(FED/美联储)在周三公布的最新褐皮书中报告，制造业反弹，各地区“普遍”报告劳动力供应短缺，以及企业投资不断改善，为美联储在有迹象显示，美国经济普遍稳步增长的情况下于12月升息奠定了基础。
路透伦敦3月15日 - 英国工业联盟(CBI)周二回应外界对其挺欧立场的批评时称，CBI有80%的会员希望英国留在欧盟。
去年有反欧盟人士称，CBI歪曲了英国企业界的观点。
在6月23日退欧公投举行前，CBI称一份对其会员的调查发现，只有5%的会员认为退出欧盟对他们有帮助，声援了希望英国留在欧盟的首相卡梅伦。
据市场调研机构ComRes在2月22日至3月7日期间进行的调查显示，每五家CBI会员企业中有四家认为，留在欧盟符合他们的利益，有15%的企业对此不确定。
规模较小的企业中，只有11%希望脱欧。这些小企业做欧洲出口业务的可能性较小，欧盟监管规定对他们来说也更难以遵守。
这一比例远低于整体英国民众的意见分布比例。民意调查显示，约有40%的投票者分别赞同和反对脱欧，约有20%尚未拿定主意。(完)
(编译 白云; 审校 许娜)
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