脱欧不确定性可能破坏今年经济成长--欧盟

路透布鲁塞尔5月3日 - 欧盟周二称，下月英国脱欧公投之前的不确定性，或将破坏英国今年经济成长；但欧盟避免评论万一英国退出欧盟的可能状况。

欧盟执委会在其最新经济预估中，预测英国今明两年的经济成长率分别为1.8%和1.9%。

上述数字虽略高于欧元区，但低于英国去年的2.3%增长率，也低于欧盟2月时所预估的2.3%和2.1%。那时英国首相卡梅伦尚未宣布6月23日举行公投。

“未来风险倾向于下行，反映外部需求较不利，以及6月公投前的不确定性。”欧盟执委会报告并称，这股不确定性也给欧元区经济增长带来风险。欧元区第一季经济意外劲升0.6%。

然而，欧盟执委会强调，不预测万一英国脱欧对彼此经济可能造成什么影响。

“我们的预估是建立在政策无任何改变的前提，以英国而言，我们当然知道政策不变的意涵，所以我们不予置评，”欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西被问及英国脱欧对经济可能的影响时说。

执委会官员坚称他们并未对英国脱欧制定应变方案，尤其是他们忧心若有任何应变计划外泄，将沦为公投阵营操弄的话题，而欧盟并不想被贴上操纵民意的标签。

莫斯可维西重申，在2月与英国重新协商其成员资格条款之后，欧盟仍希望英国留下来。不过，欧盟官员与外交人士已警告称，如果英国选择脱欧，其他国家将无意给予英国自由进入欧盟市场的管道。(完)