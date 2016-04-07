英国退出欧盟将威胁伦敦在全球外汇市场的地位--调查

路透伦敦4月6日（记者 Patrick Graham） - 周三发布的一项调查显示，英国退出欧盟将对伦敦的世界主要外汇交易中心地位构成威胁，并使法兰克福、巴黎、纽约和都柏林成为主要的受益者。

针对ACI金融市场协会全球成员1.2万名市场专业人士进行的这项调查发现，如果英国在6月23日公投中选择退出欧盟，法兰克福最可能受益。该调查结果呼应了一些大银行提出的警告。

伦敦占全球外汇市场每天5万亿美元交易额的近一半，是全球大银行在这里进行大笔投资的主要原因。

一些欧洲官员已经警告称，如果英国退出欧盟，欧洲央行可能无法让伦敦继续充当欧元主要交易中心的角色。

调查还显示，80%的受访者认为英国会选择留在欧盟。

“伦敦在外汇市场上处于领先位置，一些交易员显然担忧英国退出欧盟将损害伦敦拥有的世界主要外汇交易中心的地位，”进行这项调查的Chatsworth Communications的负责人Nick Murray-Leslie称。（完）