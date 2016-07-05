焦点：英国并不急于启动退欧进程 前景不确定让欧盟头疼

路透布鲁塞尔7月4日 - 欧盟称其不会因英国退欧而“瘫痪”，但欧盟决策者称，英国前景的不确定性已经在干扰欧盟其他国家立法进程。

英国可能要等待数月的时间，才会有首相卡梅伦的继任者开始协商退欧进程，而英国希望保留自由进入欧盟市场的权利；一些欧盟人士担心英国会阻碍立法，以增强自己的砝码。

“我们无法承受过渡期的不确定状态。英国不可以要挟欧盟谈条件，”比利时前首相维霍夫斯塔（Guy Verhofstadt）在上周讨论英国退欧时对欧洲议会表示。

维霍夫斯塔以及其他欧盟官员要求英国启动为期两年的退出进程，但英国首相卡梅伦还是将这项任务留给了将于9月确定的继任者。

保守党中几位首相热门人选已表示，不急于启动里斯本条约第50条，即开始正式协商退出欧盟，且一些英国人希望可以改变公投结果。

“这有点离奇，”一名英国外交官承认，而欧盟官员排除了条约第50条启动前就英国退欧条件进行讨论的可能性，因此欧盟的官员和外交官处于真空之中。

在布鲁塞尔流传的笑话让人想起了“薛定谔的猫”：就像这位物理学家想象之猫的生死叠加，英国身在欧盟而心又不在，相关事宜等待讨论而又无声。

英国原定明年七月开始担任六个月欧盟轮值主席国。不过卡梅伦把是否担任这一职责留给下任首相决定，这惹恼了一些官员，他们认为准备一份完备的计划需要两年。

英国政府官方发言人的说法是：“协商结束之前我们还是欧盟的一部分。”

**“极其尴尬的处境”**

从法律上来看，英国各部长在欧洲理事会仍有完全的投票权，包括对某些问题的否决权；此外在由751位议员组成的欧洲议会中，英国的73位议员将继续行使表决权。

但一位英国人已经辞去了议会中主管气候变化问题的重要职位，而英国长久以来一直带头倡导解决这个问题。

部分官员表示，原定于本月举行的分摊二氧化碳减排负担的立法或许会被推后，尽管在不确定英国是否将退欧以及何时退欧的时候，他们就已修改了排放总额以将英国排除在外。

“我们已经感觉到其他议员的眼神中失去了信任，”一位英国的议会消息人士称。

在欧盟执委会已经能明显感觉到英国已开始退欧，主管欧盟金融服务的英国人希尔辞职，使得伦敦失去了帮助其抗衡欧元区的一个重要角色。

卡梅伦的继任者仍可以提名其他执委，但预计不会担任重要职责；被英国退欧刺痛的欧盟官员嘲笑道，英国可以任命一个“负责芭蕾的执委”。

在欧盟领导人峰会层面，卡梅伦觉得自己也受到排挤，欧盟其他27国领导人周三在卡梅伦缺席的情况下召开了会议。由于没有英国参加，欧洲理事会暂时不能制定法律，不过一旦英国政府触发里斯本条约第50条，此类会议将会司空见惯。

英国与欧盟的这场“离婚案”史无前例，尚不清楚英国是否只是被关于英国退欧的直接磋商排除在外，还是也被围绕贸易政策等其它问题的讨论排除在外；欧盟如今在这些磋商中作出的任何决定，日后都可能影响到作为外部大国的英国。

对一些人而言，更麻烦的是英国可能不会触发里斯本条约第50条，而是以其享有的成员国权益为筹码，迫使谈判达成对自己有利的协议。而英国是否会触发里斯本条约第50条，取决于谁担任该国的领导人。

“他们可能很难应付。”欧盟一位高官表示。

不过各国在许多问题上不再拥有否决权，一位欧盟外交人士警告称，“如果英国制造麻烦，他们可能会毫不留情地启动多数表决投票。”

另一位高官称，如果英国今年不启动里斯本条约第50条，胆敢在欧盟制造障碍迫使进行谈判，那么欧盟则会考虑各种法律选项。

这位官员引用欧盟条约第四条款要求成员国“真诚合作”的内容说：“如果你的行动导致整个体系瘫痪，那么我们可以在法制层面强制你。”不过他也承认，欧盟这类威胁起不了太大作用。

**欧洲议会**

欧洲议会也因英国退欧的问题而伤脑筋。上周欧盟执委会主席容克还对支持脱欧的英国议员说：“你们为何还在这儿？”

欧洲议会议长舒尔茨(Martin Schulz)已对议员们表示，就算根据欧盟第50条款而启动退欧谈判，但在英国离开之前，英国人的权利不会有所改变。

不过，欧洲议会议员的正式权利寥寥可数；其影响力系来自于在委员会担任职务、或者是通过立法引导。这些职位是由跨国组织所共享，已然成为跛脚鸭的英国人可能得让位给其他国家的同僚，至少在12月中短期职务调整时将是这样。

不论欧洲议会的英国议员们将怎么做，他们麾下的一些工作人员已经开始用脚投票。一位议会助理对路透说：“我已经在找工作了。”(完)