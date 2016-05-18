多数欧元区企业预期英国退欧将损及经济--调查

路透伦敦5月18日 - 周三公布的一项调查结果显示，多数位于欧元区的企业认为，若英国民众决定退出欧盟，将会使得欧元区受创。欧元区目前正为经济不振及移民危机所苦。

Grant Thornton会计事务所的报告指出，位于欧元区的受访企业中有79%称英国退欧将对欧元区不利，只有不到4%的受访企业称这会带来正面影响。

这项调查是在1月至2月之间进行，访问了超过2,500位高阶主管。

Grant Thornton的报告显示，68%的英国当地企业认为，退欧会对欧洲造成负面影响。(完)