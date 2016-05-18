多数欧元区企业预期英国退欧将损及经济--调查

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透伦敦5月18日 - 周三公布的一项调查结果显示，多数位于欧元区的企业认为，若英国民众决定退出欧盟，将会使得欧元区受创。欧元区目前正为经济不振及移民危机所苦。
Grant Thornton会计事务所的报告指出，位于欧元区的受访企业中有79%称英国退欧将对欧元区不利，只有不到4%的受访企业称这会带来正面影响。
这项调查是在1月至2月之间进行，访问了超过2,500位高阶主管。
Grant Thornton的报告显示，68%的英国当地企业认为，退欧会对欧洲造成负面影响。(完)
(编译 张明钧; 审校 张涛)
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路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。